Özyiğit:Bir an önce seçim tarihi netleşmeli

Özyiğit görüşme sonrası yaptığı açıklamada, azınlık hükümetinin geçen hafta istifa ettiğini ve görevi Cumhurbaşkanı’na iade ettiğini anımsatarak, Anayasa gereği hükümetin görevde olduğunu ancak ülkede uzun zamandır halkın sorunlarına karşı gerekli duyarlılığı göstermeyen bir hükümet olması nedeniyle bu noktaya gelindiğini söyledi. Özyiğit, Cumhurbaşkanı’na görüşlerini söylediklerini, bir an önce seçim tarihinin netleşmesi ve ülkenin partizanlıktan uzak bir ortamda seçime götürülmesi gerektiğini belirtti. Bir hükümet kurulma şansı yoksa Cumhurbaşkanı’nın bunu görüşmeler sonrası netleştireceğini kaydeden Özyiğit, o zaman da bir seçim tarihi belirleyip seçime gitmenin formülünün aranması gerektiğini dile getirdi. Özyiğit, beklentilerinin en uygun zamanda ve en sağlıklı zeminde seçime gidilmesi olduğuna da işaret etti. Seçim tarihi konusunda bir sıkıntıları olmadığını da ifade eden Özyiğit, herkesin üzerinde uzlaşacağı bir tarihte buluşmaktan yana olduklarını söyledi. Özyiğit, önceden 6 Şubat tarihine ilişkin bir uzlaşı olduğunu ancak, Meclis’teki başkanlık Divanı toplantısında UBP’nin bir tarih vermediğini dile getirerek, daha önce ortaya atılan 26 Aralık önerisinin hala geçerli olması durumunda ise burada uzlaşılmasından yana olduklarını vurguladı