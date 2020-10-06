Özyiğit:Bu seçim demokrasiye müdahalenin her şeklini yaşadık

Özyiğit:Kimse kusura bakmasın ama bugün yaşananlara, olayın aktörleri kadar bugüne kadar bunu görmezlikten gelenlerin de payı vardır.

Cemal Özyiğit'in o açıklaması:

Sürecin başından beridir söylüyoruz.

Bu seçim demokrasiye müdahalenin her şeklini yaşadık.

Otellerde, üniversitelerde, belediyelerde, muhtarlıklarda, spor kulüplerinde, her yerde… Bunu görmeyip duymayan kalmadı.

Ama en çok da bunu bildiği halde sesimizi yükselttiğimizde bize "kavgacı" diyenler gönlümüzü yaraladı.

Hele ki bugün yaşananlar Kıbrıs Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecektir. Seçimlere 4 gün kala adaylardan birine avantaj sağlamak adına, hem su, hem de kapalı Maraş’la ilgili düzenlenen törenler seçimlere yapılan açık müdahalelerin en somut örneğidir.

Kimse kusura bakmasın ama bugün yaşananlara, olayın aktörleri kadar bugüne kadar bunu görmezlikten gelenlerin de payı vardır.

Halkımız tüm bunlara vereceği cevabı kararlılıkla Pazar gününe saklamaktadır. Unutulmasın ki, Kıbrıs Türk halkının kararlılığı yaşadığımız topraklardandır ve özgür iradesi ile CEVABI sandığa yansıyacaktır.