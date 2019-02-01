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‘Özyigit’e kimse hakaret etme hakkına sahip değildir’

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LTB Başkanı Mehmet Harmancı bir okul müdürüne, Cemal Özyiğit'e hakaret ettiği gerekçesiyle "Özyigit’e kimse hakaret etme hakkına sahip değildir" dedi.
‘Özyigit’e kimse hakaret etme hakkına sahip değildir’

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak, Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’e hakaret ettiği gerekçesiyle bir okul müdürüne hitaben “sen önce herkesin müdürü ol, tüm çocukların karne hakkına sahip çık sonra eleştirin varsa düzeyinde yaparsın” dedi.

Harmancı’nın açıklaması şu şekilde:

“Eleştiri ile hadsizlik başka birşeydir, çocukların karnelerini vermeyip buradan bakanlığı eleştirecek malzeme yaratıp hadsiz ve seviyesiz bir üslupla eğitim bakanı Sn. Cemal Özyigit’e kimse hakaret etme hakkına sahip değildir, sen önce herkesin müdürü ol tüm çocukların karne hakkına sahip çık sonra eleştirin varsa düzeyinde yaparsın, kişisel egolarının egsersiz yeri orası değil, Sn. Bakan dürüstlükte ve adalette sizlere kapı değil kale yapar.”

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