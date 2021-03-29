Özyiğit:“Eğitimde Bugün İtibarıyla Kaos Yaşanmakta”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, eğitimde bugün itibarıyla gerçek anlamda ciddi bir kaos yaşandığını, bunun sorumlusunun da paydaşlarla gerekli istişareleri yapmayan Eğitim Bakanlığı olduğunu vurguladı.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, eğitimde bugün itibarıyla gerçek anlamda ciddi bir kaos yaşandığını, bunun sorumlusunun da paydaşlarla gerekli istişareleri yapmayan Eğitim Bakanlığı olduğunu vurguladı.

Meclis’te bugün yaptığı konuşmada ülkede eğitimle ilgili yaşanmakta olan kaosa dikkat çeken Özyiğit, “Eğitim’de neler oluyor?” diye sordu.

12. sınıfların yüz yüze eğitim için okullara çağrıldığını, ancak sabahleyin sokakta bir grup öğrenci gördüğünü, ‘Neden sokaktasınız?’ sorusu üzerine ‘Okulda kimse yok’ yanıtı aldığını belirten Özyiğit, genel anlamda okullara giden öğrenci sayısının da oldukça az olduğu bilgisine ulaştıklarını belirtti.

Eğitim Bakanı’nın ‘aşılama yapılmadan yüz yüze eğitim başlamayacak’ açıklaması sonrasında yüz yüze eğitimin aşılama olmadan başlatıldığını, sendikaların da doğal olarak bakana bu sözünü hatırlattıklarını ifade eden Özyiğit, yaşanan karmaşadan dolayı da ailelerin ne yapacaklarını bilemediklerini kaydetti.

Eğitim Bakanlığı’nın ivedi olarak ilgili sendikalarla görüşme yaparak sorunu aşacak adımları atmasının bir gereklilik olduğunu belirten Özyiğit, Sağlık Bakanlığı’nın da aşı temini ve aşılama konusundaki girişim ve organizasyonları netleştirmesi gerektiğini, aksi takdirde bu kaosun süreceği uyarısında bulundu.