Özyiğit:"Erhürman'ın başbakan olmadığı model saygısızlık olurdu''

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, HP'nin görüşmelerde "Tufan Ehürman dışında bir vekilin başkanlığında hükümet" önerdiğini açıkladı. Özyiğit, BRT'de katıldığı programda yaptığı açıklamada Erhürman'ın başkanlığında bir hükümet görüşmesi için bir araya geldiklerini "Erhürman'ın başbakan olmadığı modelin kendileri için kabul edilmez" olduğunu söyledi, "Bu zaten Tufan Hoca'ya saygısızlık olurdu" dedi. Özyiğit iddiaların aksine "bakan olma talebi olmadığını" söyledi.