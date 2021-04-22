Özyiğit:“Evet burası Fransa değil ama Türkiye’de değil”

Meclis Genel Kurulu’nda, hükümetin ve muhalefetin genel seçim tarihine ilişkin önerilerinin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkereleri onaylandı.

Genel Kurul’da ilk olarak hükümetin seçimlerin 3 Nisan 2022’de yapılmasına ilişkin önerisinin komitede görüşülmesine ilişkin ivedilik tezkeresi ele alındı.

ÖZYİĞİT

Tezkereye ilişkin ilk sözü TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit aldı. Konuşmasında Anayasa Mahkemesi kararı ve bunun üzerine yapılan açıklamalara işaret eden Özyiğit, bir yandan bağımsız egemen KKTC, iki devletli çözüm denirken öte yandan devletin en üst kurumuna saldırıda bulunulduğunu ifade etti.

“Evet burası Fransa değil ama Türkiye’de değil” diyen Özyiğit daha sonra seçim konusuna değindi.

Başbakan Ersan Saner’in Ekim 2021’de seçim yapılacak diyerek güvenoyu aldığını belirten Özyiğit, hükümet krizi nedeniyle daha erken bir tarihin belirlenmesinin de gündeme getirildiğini belirtti.

“Artık bu kenar mahalle politikasından vazgeçmek gerekir, çıkın halka doğruları söyleyin” diyen Özyiğit, hükümetin görevde kalma süresini uzatmaya çalıştığını söyledi.

Hükümetin eğer seçimin bu yıl yapılmasıyla ilgili çekinceleri varsa öncelikle muhalefetle bir uzlaşı arayışına girmesi gerektiğini dile getiren Özyiğit, ivedilik istenen önerilere oy birliğiyle onay verilebileceğini ancak komiteye gidildiğinde bir ortak çözüm arayışına gidilmesi gerektiğini kaydetti, “Parmak hesabıyla olmaz” dedi.

Özyiğit Sağlık Üst Kurulunun önereceği en erken tarihe evet demeye hazır olduklarını öte yandan muhalefet partileriyle aldıkları karara da işaret ederek komitede uzlaşı arayışına gidilmesi gerektiğini belirtti.