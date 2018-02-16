Özyiğit'in hedefi: "Çocukların okula uçarak gitmesi"

Şubat tatilinin ardından okullar açıldı, Milli Eğitim Bakanı Özyiğit, Şehit Ertuğrul İlkokulu’nu ziyaret etti

Özyiğit: “Çocukların okullarına uçarak gidecek kadar sevmelerini sağladıkları güne kadar başarılı olmuş sayılmayacağız”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Türkiye’deki eski bir Milli Eğitim Bakanı’nın da dediği gibi, çocukların okullarına uçarak gitmelerini sağladıkları güne kadar başarılı olmuş sayılmayacaklarını söyledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özyiğit, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem açılışı nedeniyle Şht. Ertuğrul İlkokulu’nu ziyaret etti.

Çocukların çiçek takdim ettiği Özyiğit, İstiklal Marşı ve andın okunmasının ardından çocuklara hitaben bir konuşma yaptı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özyiğit, çocukların birbirleriyle didişmeyecekleri, barış, sevgi, dostluk ve kardeşlikle bir birlerini kucaklayacakları şekilde yetişmelerini arzu ettiklerini belirtti.

Çocukların bazen yarışmalarda tatlı rekabet içerisine girmelerini istediklerini ifade eden Özyiğit, herkesin kendiyle yarış içerisinde olmasının güzel olduğunu söyledi.

Özyiğit, ülkesini iş birliğiyle daha yukarıyla taşımak için uğraşacak nesiller yetiştirmenin önemli olduğunu ifade etti.

2. yarıyılın çocuklara hayırlı olmasını dileyen Özyiğit, 5 yıllık müdürlüğün ardından 7 yıl önce Şht. Ertuğrul İlkokulu’nda öğretmenliğe nokta koyduğunu anlattı.

Tüm okullardaki öğretmenlerin öğrenciler için canla başla çalıştığını, zorluklar ve imkansızlıklara rağmen gayret gösterdiğini kaydeden Özyiğit, “Sizlerin dünyadaki diğer kardeşlerinizle boy ölçüşecek donanımla iyi şekilde yetişmeniz ve Kıbrıs Türk toplumunu dünyaya tanıtmanız önemli” diye konuştu.

