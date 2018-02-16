  • BIST 116.597
  • Altın 164,309
  • Dolar 3,7531
  • Euro 4,7061
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAAnastasiadis Akıncı’dan görüşme talep edecek

Özyiğit'in hedefi: "Çocukların okula uçarak gitmesi"

» »
Özyiğit'in hedefi: "Çocukların okula uçarak gitmesi"
Şubat tatilinin ardından okullar açıldı, Milli Eğitim Bakanı Özyiğit, Şehit Ertuğrul İlkokulu’nu ziyaret etti

Özyiğit: “Çocukların okullarına uçarak gidecek kadar sevmelerini sağladıkları güne kadar başarılı olmuş sayılmayacağız”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Türkiye’deki eski bir Milli Eğitim Bakanı’nın da dediği gibi, çocukların okullarına uçarak gitmelerini sağladıkları güne kadar başarılı olmuş sayılmayacaklarını söyledi. 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özyiğit, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem açılışı nedeniyle Şht. Ertuğrul İlkokulu’nu ziyaret etti.

Çocukların çiçek takdim ettiği Özyiğit, İstiklal Marşı ve andın okunmasının ardından çocuklara hitaben bir konuşma yaptı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özyiğit, çocukların birbirleriyle didişmeyecekleri,  barış, sevgi, dostluk ve kardeşlikle bir birlerini kucaklayacakları şekilde yetişmelerini arzu ettiklerini belirtti.

Çocukların bazen yarışmalarda tatlı rekabet içerisine girmelerini istediklerini ifade eden Özyiğit, herkesin kendiyle yarış içerisinde olmasının güzel olduğunu söyledi. 

Özyiğit, ülkesini iş birliğiyle daha yukarıyla taşımak için uğraşacak nesiller yetiştirmenin önemli olduğunu ifade etti.

2. yarıyılın çocuklara hayırlı olmasını dileyen Özyiğit, 5 yıllık müdürlüğün ardından 7 yıl önce Şht. Ertuğrul İlkokulu’nda öğretmenliğe nokta koyduğunu anlattı.

Tüm okullardaki öğretmenlerin öğrenciler için canla başla çalıştığını, zorluklar ve imkansızlıklara rağmen gayret gösterdiğini kaydeden Özyiğit, “Sizlerin dünyadaki diğer kardeşlerinizle boy ölçüşecek donanımla iyi şekilde yetişmeniz ve Kıbrıs Türk toplumunu dünyaya tanıtmanız önemli” diye konuştu.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Erhürman “Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Tatlısu 2018”in açılışını yaptı16 Şubat 2018 Cuma 11:20
  • Özyiğit'in hedefi: "Çocukların okula uçarak gitmesi"16 Şubat 2018 Cuma 11:16
  • TC elçisi İçişleri Bakanı Baybars'ı ziyaret etti16 Şubat 2018 Cuma 11:10
  • Sıra Esentepe Belediyesinde mi?16 Şubat 2018 Cuma 08:55
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!16 Şubat 2018 Cuma 08:50
  • ŞİMDİ İCRAAT ZAMANI16 Şubat 2018 Cuma 07:45
  • Yeşilyurt’ta trafik kazası15 Şubat 2018 Perşembe 19:34
  • Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?15 Şubat 2018 Perşembe 18:29
  • Meclis Başkanlık Divanı ilk toplantısını yaptı15 Şubat 2018 Perşembe 18:28
  • KTTO ile İngiltere’deki KTTO arasında iş birliği protokolü imzalandı15 Şubat 2018 Perşembe 18:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti