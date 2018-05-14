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Özyiğit'in mutlu günü

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Özyiğit'in mutlu günü
Özyiğit'in mutlu günü

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit'in mutlu günü. Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit'in kızı Ezgi ile Muztafa Zaim ailesinin oğlu Aral aile arasında söz yüzüklerini taktı.

Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit bu mutlu anını sosyal medyadan da paylaştı.

İşte o paylaşım;

Her insanın ömründe asla unutamayacağı güzelliklerle dolu önemli anlar vardır. İşte dün akşam bizim için de böyle bir andı. Biricik kızımız Ezgi'yi, yakışıklı bir delikanlıyla sevgili Aral Zaim ile sözledik. Tebrikler Ezgi - Aral. Tüm güzellikler sizinle olsun. Ömür boyu mutluluklar dilerim.

 

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