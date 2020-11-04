  • BIST 1.164
  • Altın 513,603
  • Dolar 8,4316
  • Euro 9,8645
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 6 pozitif vaka

Özyiğit:“İvedi olarak ekonomik sorunlara odaklanılmalı”

» »
TDP genel başkanı Cemal Özyiğit, ülkede pandemi sürecinde ağırlaşan ekonomik krizin son dönemde Türk Lirası'nın döviz karşısında değer kaybetmesiyle birlikte daha da ağırlaştığını, son zamlarla birlikte vatandaşa bir darbe daha vurulduğunu belirtti. 
Özyiğit:“İvedi olarak ekonomik sorunlara odaklanılmalı”

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede pandemi sürecinde ağırlaşan ekonomik krizin son dönemde Türk Lirası'nın döviz karşısında değer kaybetmesiyle birlikte daha da ağırlaştığını, son zamlarla birlikte vatandaşa bir darbe daha vurulduğunu belirtti. 

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyayı saran pandemi sürecinin ülkede de etkili olmasıyla birlikte ekonomik anlamda ciddi sorunların yaşanmaya başladığını, binlerce işyeri kapanırken, binlerce kişinin işsiz kaldığını, açık olan esnafın ise krizle baş başa yaşam mücadelesi verdiğini kaydeden Özyiğit, özellikle dar ve sabit gelirli kesimlerin zor günlerden geçtiğini ifade etti.   

Dövizin rekor seviyelere ulaştığı bir dönemde zamların da devam ettiğini belirten Özyiğit, içinde bulunulan süreçte yurttaşların yaşadığı ekonomik sıkıntıların herkesin önceliği olarak, krizin etkilerini azaltacak adımların ivedi olarak yaşama geçirilmesi gerektiğini, toplumun ihtiyacının da beklentisinin de bu yönde olduğunu kaydetti. 

Günü kurtarmak yerine, kısa, orta ve uzun vadeli planlarla ve tamamen toplumsal fayda öngörülerek planlama yapılması gerektiğini, aksi takdirde krizden kurtulmanın mümkün olamayacağını belirten Özyiğit, bunun yapılmadığı her günün krizin derinleşmesine, onun da bağımlılığın daha da artmasına neden olacağına dikkat çekti. 

Kamu ve yerel yönetimler reformu başta olmak üzere, özelde çalışan kişilere yönelik düzenlemelerin yanısıra, eğitimden, sağlığa, tarımdan turizme kadar günün gerçeklerine göre planlama yapılırken, kayıt dışı ekonomi ve adaletli vergi sistemi ile ilgili radikal adımların şart olduğunu belirten Özyiğit, bunun için de öncelikli olarak siyasi iradenin gerekli olduğunu kaydetti.     

Özyiğit yurttaşların sıkıntılarına çare olması gereken hükümetin, seçim dönemi zaten ortada olmadığını, halkın partisinin hükümetten çekilmesiyle birlikte de ülkenin hükümetsiz kaldığını savunarak , Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da hükümeti kurmakla ilgili görevlendirme yapmayarak ülkedeki başıboşluğa ve kaosa hizmet ettiğini ileri sürdü.

“Toplumun büyük çoğunluğunun ekonomik anlamda ciddi bir kriz yaşandığı dönemde bile halen siyasi manevralarla hareket edilmesinin önceliğin toplum olmadığının göstergesi olduğunu” savunan Özyiğit şunları kaydetti:

“Yurttaşların daha fazla bekleyecek takati kalmamıştır. UBP kurultay gündeminden çıkılarak ve biran önce görevlendirme yapılarak hükümet kurma süreci hızlandırılmalıdır. Hükümetin oluşumuyla birlikte de bütçe Meclis’ten geçirilerek ivedi olarak ekonomik sorunlara çare üretilmelidir. Yurttaşların beklentisi de önceliği de budur.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman:'' İnsanların işsiz kalması umurlarında bile değil.''04 Kasım 2020 Çarşamba 14:06
  • Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar İzmir’e Geçmiş Olsun Dileklerini İletti04 Kasım 2020 Çarşamba 14:00
  • Barbaros Hayreddin Paşa Gemisi 16 Şubat'a Kadar Doğu Akdeniz'de04 Kasım 2020 Çarşamba 13:55
  • EL-SEN: Kendini Kıb-Tek’ in sahibi gören, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökbörü’ yü uyarıyoruz04 Kasım 2020 Çarşamba 13:15
  • Özyiğit: “İvedi Olarak Ekonomik Sorunlara Odaklanılmalı”04 Kasım 2020 Çarşamba 12:55
  • Hasan Taçoy İkinci Turda Devam Kararı Aldı...04 Kasım 2020 Çarşamba 12:36
  • Kıbrıs Türk Halk Masallarını Derleme ve Anlatma Yarışması’nın sonuçları Açıklandı04 Kasım 2020 Çarşamba 12:29
  • Hasan Taçoy yarıştan çekilmiyor, Cumartesi günü kurultayın 2. turu yapılacak04 Kasım 2020 Çarşamba 12:27
  • Lefkoşa’dan İzmir’e Dayanışma Mektupları04 Kasım 2020 Çarşamba 12:26
  • AKP: KTÖS’e en sert karşılık verilecek04 Kasım 2020 Çarşamba 12:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti