Özyiğit,Kudret hocaya inandık güvendik!

TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit hükümetin istifasının ardından konuştu, “Senaryoyu hükümeti bozanlar kurdu.

Hükümeti bozdular, ülkeyi hükümetsiz bırakmamak doğrusu” dedi.

Halkın Partisi’ne işaret eden Özyiğit, “ Bozdukları gibi sorumluluk üstlenecekler. Kiminle, hükümeti nasıl kuracaklarını paylaşacaklar. HP, hükümete gelip, gelmez mi göreceğiz. Ama sorumluluk HP’dedir” şeklinde konuştu. Özyiğit, “Geldiğimiz nokta, 15 ay önce kahve bile içmem denen partinin hükümete geliyor olması.

Hükümeti bozanlar, ülkenin geleceğine hükmetme şansını da bu partiye altın tepside veriyor.” HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın bir hafta önce hükümetin temellerinin sağlam olduğunu, yola devam edeceğini söylediğini hatırlatarak, “Peki ne oldu? Sadece olay bu değil. Bana göre bu bir bahane” dedi.

BRT’de Pembe Paşaoğulları’nın hazırlayıp sunduğu Birinci Boyut Programı’na konuk olan Özyiğit, önemli açıklamalarda bulundu.

Özyiğit’in açıklamaları özetle şöyle: “Senaryoyu hükümeti bozanlar kurdu. Hükümeti bozdular, hükümeti bırakmamak doğrusu. Bozdukları gibi sorumluluk üstlenecekler. Kiminle, hükümeti nasıl kuracaklarını paylaşacaklar. HP, hükümete gelip, gelmez mi göreceğiz. Ama sorumluluk HP’dedir. Hükümetten çekilme kararı aldığı için Başbakan istifasını sundu. Nasıl, kiminle hükümetle ilgili görüşlerini ortaya koymadırlar.”

“Kudret Hoca’ya inandık, güvendik”

“Sadece olay bu değil. Bana göre bu bir bahane… Kudret Hoca’ya inandık, güvendik. Ne zaman HP’ye yakın biri ‘hükümette huzursuzuz’ dese zaman zaman bunları sorduk. Serdar beye hep birlikte yüklendik, o da geri çekildi. Kudret Hoca, uzun zaman biriyle görüşmediğini söyledi. Reddetti, elimde belge yok. Suçlama yapamam. Geldiğimiz nokta, 15 ay kahve bile içmem denen partinin hükümete geliyor olması. Hükümeti bozanlar, ülkenin geleceğine hükmetme şansını altın tepside veriyor.” “HP’li bakanların ifadelerine bakıldığında ‘çok verimli çalıştıklarını’ söylüyordu. Ne olduğunu çıkıp, topluma açıklayacaklar. Bence, toplumdan bir şeyleri saklıyorlar.”

“Protokol taslağının bu hafta gelmesi bekleniyordu”

“Geriye dönük, hükümetin yaptıklarına bakmak lazım… 24 Haziran seçiminden sonra Türkiye yeni bir rejime evrildi. Adına başkanlık sistemi denildi. 6 ay, yeni yapıyla karşılaştık. Tam örtüşme yılbaşı döneminde oldu. Protokol görüşmeleri, TC ile ilişkilerin üst seviyeye çıkması için uğraş verirken Türkiye’de yerel seçim oldu. Bu nedenle protokol tam anlamıyla netleşemedi. İmzalanacak taslağın bu hafta bize gelmesi bekleniyordu, olmadı. Yeni hükümet kurulduktan sonra netleşip gelecek.”

“Hangi alanda icraat yapamadık? Çıkıp, açıklayacaklar”

“ Bu ülke, kendi kaynaklarını nasıl verimli kullanacağı noktası ile tanıştı. Bu yıl kitap basımında sorun olmayacak, kaynak aktarıldı. Yeni gelecek bakana şimdiden müjdesini vereyim. Türkiye’den hiç para ihtimali gelmemeyi müsteşarların da katıldığı Bakanlar Kurulu toplantısında ele aldık. Hangi alanda, icraat yapamadık… Çıkacaklar ve bunu açıklayacaklar.”

“Biz, devlet sorumluluğunu üstlendik”

“Rahatsızlık varsa biz de dile getiriyorduk. Ancak biz, devlet sorumluluğu üstlendik. Kendi kendimizi oto kontrol yaparak, ülkenin geleceği için hükümetin sağlıklı şekilde yürümesi için dikkatli olmaya çalıştık, devlet adamlığı üstlendik. Ben parti içerisindeki arkadaşlara da söyledik. Bir takım şeyleri eleştiriyordu. Yeri ve zemini önemli… HP’li bakanların ifadelerine bakıldığında ‘çok verimli çalıştıklarını’ söylüyordu. Ne olduğunu çıkıp, topluma açıklayacaklar. Bence, toplumdan bir şeyleri saklıyorlar.”

“Verimsiz çalıştık diyemem”

“Verimsiz çalıştık diyemem. Çok ciddi çalışmalar yaptık. Hantal bürokrasi vardı. Hukuk, kamu reformuna ihtiyaç var. Önümüzdeki duran bir sürü yasa var. Kamu reformunu yapamamanın üzüntüsü var bende. Hukuki reformları yapamamanın sıkıntıları var.”

“Biz bunları ulu orta değil, kendi içimizde konuşmayı tercih ettik”

“Halkın Partisi’nin bazı vekiller, hükümete yönelik serzenişte bulunuyordu. CTP’li vekiller de HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ı eleştiriyordu. İki partiden bazıları zaman zaman Cumhurbaşkanı’na yönelik serzenişte bulunuyordu.

Biz bunları ulu orta değil, kendi içimizde konuşmayı tercih ettik. Bu nedenle sessiz kaldık iddialarını kabul etmiyoruz. 30 yılımı kamu yapısına ayırdım. Ben devleti yönetmenin ne olduğunu iyi biliyorum. Hassasiyetlerimizi yeri geldiğinde dile getirdik.”

“Kudret Hoca, bir hafta önce hükümetin temellerinin sağlam olduğunu söyledi, ne oldu?”

“Bundan önce Yenişehir’de yurt yapımı konusu gündeme gelmişti. Hükümet ortakları olarak tepki gösterdik, geri çekildi. Yine aynı noktaya geldik.

Kudret hoca, bir önceki Cuma bize mektup gönderdi. Aradım, konuşamadık, toplantıları vardı. Geçtiğimiz Pazartesi Meclis’e gelince, oturup konuşmayı bekledim. Kudret Hoca, bir hafta önce hükümetin temellerinin sağlam olduğunu, yola devam edeceğini söyledi. Peki ne oldu? Bakanlar Kurulu’nda Serdar Denktaş, arazi kiralamasını iptal edeceğini, ihaleye çıkılsın demişti.”