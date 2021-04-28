Özyiğit:Memleketin başındaki kendi atadıkları var, hala kavga ediyorlar

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi:
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sn Akıncı ile bizleri “kavgacı” ilan etmişlerdi.
Şimdi ise memleketin başında kendi atadıkları Cumhurbaşkanı ve Başbakan var, hala kavga ediyorlar.
Demek bunların dertleri Sn. Akıncı değil, Kıbrıs Türküymüş.
Yüzyıllardır tek derdi kendine has kimliği ile bu adada varolmaya çalışan Kıbrıs Türkü.
#kötüsözsahibineaittir
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