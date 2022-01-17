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Özyiğit'ten adalet vurgusu...

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Özyiğit ve milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde dün Mağusa Maraş bölgesinde yurttaşlarla buluştu. Ziyaretler sırasında TDP’nin manifesto kitapçığı ile aday tanıtım broşürleri dağıtıldı, yurttaşların soruları yanıtlandı.
Özyiğit'ten adalet vurgusu...

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde dün Mağusa Maraş bölgesinde yurttaşlarla buluştu. Ziyaretler sırasında TDP’nin manifesto kitapçığı ile aday tanıtım broşürleri dağıtıldı, yurttaşların soruları yanıtlandı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ülke genelinde özellikle sağlık ve ekonomik başta olmak üzere ciddi bir kriz yaşandığını, bunun etkilerinin her yerde görüldüğünü belirterek, yurttaşların bu çarpık düzenden artık bıktığına dikkat çekti. Özyiğit, TDP’in temel ekonomi görüşünün sürdürülebilir gerçek bir refah devleti yaratmak olduğunu, bu bağlamda yerel üretimin korunarak, geliştirileceğini, hayatı ucuzlatmak adına da temel tüketim ürünlerindeki vergilerin yeniden değerlendirileceğini kaydetti.

Ekonomik kriz ile adil gelir dağılımı olmamasının ülkedeki en önemli sorunların başında geldiğine dikkat çeken Özyiğit, halktan alacakları onay ile ekonomik alanda devletin düzenleyici rolü ile birlikte destekleyici ve denetleyici rolünün tüm gereklerini yerine getirileceğini belirtti.

 Bu bağlamda halkın alım gücünü yükseltmenin ve gelirlerde adaleti sağlamanın öncelikleri olacağını belirten Özyiğit, “Şimdi Adalet diyoruz çünkü her şeyin adil olmasını, adilce paylaşılmasını, adalet hissimizin toplum kimliğimiz olmasını istiyoruz” dedi.

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