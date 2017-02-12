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Özyiğit'ten Anastasiadis'e çağrı; "Kararı yürürlüğe sokma!"

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Özyiğit'ten Anastasiadis'e çağrı; "Kararı yürürlüğe sokma!"
Özyiğit'ten Anastasiadis'e çağrı; Kararı yürürlüğe sokma! TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit Rum Temsilciler Meclisi'nin aldığı kararı değerlendirdi.

İşte o açıklama;

Rum Temsilciler Meclisi'nde geçtiğimiz gün, Kıbrıs müzakerelerini sabote etmeye yönelik bir karar alındı. Irkçı, faşist ELAM'ın önerisi olan; "1950 yılında Enosis için yapılan "plebisit"in Rum okullarında anılması ve okutulması" ile ilgili öneri AKEL'in karşı çıkışına rağmen, DİSY'nin çekimserliği nedeniyle, çözüm karşıtı partilerin oylarıyla kabul edildi. 
AKEL karara karşı çıkışı ile 1950'deki hatasını telafi etti. Ancak, bir yandan çözüm istediğini belirten, öte yandan da çekimser tutumu ile kararın geçmesini sağlayan DİSY sınıfta kalmıştır.
Nereden bakılırsa bakılsın, çözüm sürecini baltalamaya yönelik bu karar kesinlikle kabul edilemezdir. Dolayısıyle, bu kararı alanları ve alınmasına katkı sağlayanları şiddetle kınıyor ve Sn. Anastasiadis'i "bu kararın uygulamaya konmaması" için göreve davet ediyoruz.
Şu da iyice bilinmelidir ki, TDP "Enosis'e de Taksim'e de karşıdır ve 11 Şubat tarihli ortak açıklama çerçecesinde bir çözüm istemektedir." Bu vesile ile ilgili tüm tarafları da çözüm çabalarını engellemeye yönelik söylem ve eylemlerden vazgeçmeye ve çözüm çabalarını desteklemeye davet ediyoruz. Dolayısıyle, Sn Başbakan'ın "savaş çığırtkanlığı"na yönelik söylemini de doğru bulmadığımızı belirtmek istiyorum.

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