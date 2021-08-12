Özyiğit'ten Başçeri'ye: Tepede iki kişiyi kukla gibi oynatıyor diye coşup bu halka ayar çekmeye kalkışmasın

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit'ten Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin Kıbrıs Türk gençlerinin tarih bilgisiyle ilgili o sözlerine tepki: Tepede iki kişiyi kukla gibi oynatıyor diye coşup bu halka ayar çekmeye kalkışmasın.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit'in paylaşımı:

TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri “2000’li yılların başından itibaren KKTC’de tarih öğretiminde yaratılan boşluğun yeni nesilleri manevi ve milli değerlerden uzaklaştırdığını görüyoruz” demiş.

Yeni birşey yok…

2000’li yıllardan önceki nesillerin de manevi ve milli değerleri sorgulandı bu memlekette.

Birkaç gün önce anlı şanlı bayrak salladıkları Erenköy Mücadelesi’nin kahramanlarının değerleri de sorgulandı…

Büyükelçinin bahsettiği nesiller ise bu kahramanların torunları.

450 yıldır varlığını, kimliğini ve değerlerini kaybetmeden bugüne taşıyan bir toplumun çocukları.

Sn Büyükelçinin yaptığı saygısızlığı kendine iade ediyorum.

Ama o yine de müsterih olsun, lüks jiplerine kutsal kitap asıp altında esrar içen gençler pek çıkmıyor buralarda.

Bizim gençlerimiz de, eğitimimiz de değerlerini koruyarak kendi yolunu bulur; o gölge etmesin.

Tepede iki kişiyi kukla gibi oynatıyor diye coşup bu halka ayar çekmeye kalkışmasın.

Hele hele sahip olduğu makamın gücünü kendine bahşeden bir varoluş mücadelesine ve değerlerine dil uzatmaya hiç kalkmasın...