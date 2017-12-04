 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 104.636
  • Altın 159,984
  • Dolar 3,9040
  • Euro 4,6295
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKADemirtaş hakkında beraat kararı!

Özyiğit'ten iddialı açıklama, TDP en az %18 oy alacak...

»
Özyiğit'ten iddialı açıklama, TDP en az %18 oy alacak...
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit yaptığı açıklama ile TDP'nin hedefini işaret etti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit  yaptığı açıklama ile TDP'nin hedefini işaret etti.

İşte o açıklama;

TDP ilk seçimlerde güçlü bir kadro ile Meclis’te olacak ve hükümeti belirleyen bir parti olacak. Kenarından köşesinden hükümete yapışacak değil. Kilit parti falan da değil, hükümeti belirleyen parti olacak. Oy oranının yukarılarda olması kimseyi şaşırtmasın. Bize bazıları bir yer çizmeye çalışıyor ama üstümüzdeki sıralamayı sallayacağız. TDP’nin yüzde 18-20’lerde bir oy oranı ile çıkarsa seçimden kimse şaşırmasın. Elbette buna halk karar verecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İşte milletvekili adayları, YSK ilan etti...02 Aralık 2017 Cumartesi 19:10
  • TDP Lefkoşa çarşısını ziyaret etti02 Aralık 2017 Cumartesi 17:18
  • CTP Güzelyurt'ta vatandaşla buluştu02 Aralık 2017 Cumartesi 17:08
  • Son Dakika: Hasan Tosunoğlu adaylıktan çekildi27 Kasım 2017 Pazartesi 15:13
  • HP'de 3 aday vazgeçti, listeye 3 yeni aday girdi27 Kasım 2017 Pazartesi 13:18
  • Meclis toplanamadı, nisap yok!27 Kasım 2017 Pazartesi 12:31
  • YSK aday başvurularını 1 Aralık Cuma günü kabul edecek27 Kasım 2017 Pazartesi 12:22
  • KTOEÖS uyardı, fakirleşiyoruz tedbir şart27 Kasım 2017 Pazartesi 10:52
  • İşte DP'nin aday sıralaması26 Kasım 2017 Pazar 09:05
  • Erhürman: "Tüm kesimler ile güçlerimizi birleştirip ülkeyi yeniden yapılandıracağız"25 Kasım 2017 Cumartesi 16:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti