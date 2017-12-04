Özyiğit'ten iddialı açıklama, TDP en az %18 oy alacak...

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit yaptığı açıklama ile TDP'nin hedefini işaret etti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit yaptığı açıklama ile TDP'nin hedefini işaret etti.

İşte o açıklama;

TDP ilk seçimlerde güçlü bir kadro ile Meclis’te olacak ve hükümeti belirleyen bir parti olacak. Kenarından köşesinden hükümete yapışacak değil. Kilit parti falan da değil, hükümeti belirleyen parti olacak. Oy oranının yukarılarda olması kimseyi şaşırtmasın. Bize bazıları bir yer çizmeye çalışıyor ama üstümüzdeki sıralamayı sallayacağız. TDP’nin yüzde 18-20’lerde bir oy oranı ile çıkarsa seçimden kimse şaşırmasın. Elbette buna halk karar verecek.