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Özyiğit'ten Özersay'a tepki: "Ne devlet geleneğine, ne toplum iradesine sığar"

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit'ten Başbakan yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay'a tepki
Özyiğit'ten Özersay'a tepki: "Ne devlet geleneğine, ne toplum iradesine sığar"

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, TDP Genel Başkanı Özyiğit, bunu iyimser şekilde Özersay’ın tecrübesizliğine vermek istediğini belirterek “Umarım bu toplumu Kıbrıs konusu bağlamında zora sokacak ve küçük düşürecek benzer tutumlardan erken zamanda vazgeçilir” dedi.

Cemal Özyiğit, daha önce hem TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hem de Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay’la kapalı kapılar ardında görüşen Rum lider Nikos Anastasiadis’in sanki Türkiye ve Kıbrıs Rum liderlikleri arasında Kıbrıs Türk toplumunu, haklarını, iradesini ve Cumhurbaşkanı Akıncı'yı bypass edecek bir yaklaşımı benimsemesinin, dünkü gelişmelerdeki en rahatsız edici şey olduğunu kaydetti.

Özyiğit, mesajında “Bilinmelidir ki Kıbrıslı Türkler varoluş mücadelesi ve kendi kaderini tayin etme konularında tarihte bir kaç kez test edilmiş ve bu oyunları kurgulayanlar hep kaybetmiştir” ifadelerine de yer verdi.

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