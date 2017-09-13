Özyiğit'ten saat yorumu: Halk düşmanlığı!

TDP Genel Başkanı Özyiğit, UBP-DP azınlık hükümetinin bu kışta da Avrupa saatini uygulamama kararı aldığını belirterek,"UBP-DP Hükümeti tercihini yine toplumdan yana değil, koltuktan yana yapmıştır" dedi.

Geçtiğimiz yıl yaşanan onca acı olaya, çalışma yaşamında yaşanan kaosa ve toplumun çok büyük çoğunluğunun karşı çıkmasına rağmen, sırf Türkiye'de uygulanacak diye, Avrupa yerine Suudi saatinde ısrar edilmesini "halk düşmanlığı” olarak niteleyen Özyiğit, daha zaman varken, hükümeti söz konusu yanlış karardan vazgeçmeye çağırdı. Özyiğit, "Yapılması gereken saatleri bir saat geri almaktır. Geçtiğimiz yıl yaşanan sıkıntıları acıları ve mağduriyeti bu topluma bir daha yaşatmak kimsenin hakkı olmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Saatlerin geçtiğimiz yıl geri alınmaması neticesinde özellikle öğrencilerin çok ciddi mağduriyet yaşadığını, çocukların sabahın erken saatlerinde karanlıkta okula gitmek zorunda kaldığını, çok acı olayların yaşandığını, ailelerin zorluklar yaşadığını anımsatan Özyiğit, "Böylesi bir yanlışta ısrar edilmesini anlamak mümkün değildir. Yaşanacak olası acı bir olayın vebalini kimse ödeyemez" dedi.

TDP Başkanı Cemal Özyiğit, saatlerin geri alınmasına gerekçe olarak gösterilen enerji tasarrufu olmadığının bizzat uzmanlar tarafından ortaya konduğunu da anımsattı.

UBP-DP Hükümetini 'ben yaptım olur' anlayışı ile hareket etmekten vazgeçmeye çağıran Özyiğit, "Öyle anlaşılıyor ki, bu hükümet toplum yararına bir şey yapmayacak. Kendi halkının çağrısına kulak vermeyen bu hükümet artık toplumdan tamamen kopmuş durumdadır. Toplumdan koptukça da, toplumun değiştirme öfkesini hissettikçe koltuğu koruma güdüsüyle dayatmalara boyun eğmeye devam edecektir. Ancak şu çok iyi bilinmelidir ki, eninde sonunda değişim yaşanacaktır" ifadelerini kullandı.