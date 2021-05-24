Özyiğit'ten Saner'e günde 5 vakit şükran çekmekten vazgeç! Bu konuların üzerine git!

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan TDP lideri Cemal Özyiğit'ten Başbakan Ersan Saner'e günde 5 vakit şükran çekmekten vazgeç! Bu konuların üzerine git! çağrısı geldi.

DETAY KIBRIS- BARIŞCAN ŞEKERCİ

Özyiğit organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in dile getirdiği iddialar ve Kıbrıs Türk basınında yer alan haberleri Meclis gündemine taşıdı.

Polisin Kutlu Adalı cinayetini çözmediğini yeteri kadar soruşturma yapmadığını, mafya babalarının elini kolun sallayarak gezdiğini belirten Özyiğit geçtiğimiz gün Pandemi döneminde bir Afrikalının ekmek çaldığı gerekçesi ile hapise gönderildiğini belirtti ve esasen artık babaları yakalayın çağrısı yaptı.

Özyiğit Başbakan Ersan Saner'e de "Ankara'ya selam yola devam" , ve günde 5 vakit şükran çekmekten vazgeç! Bu konuların üzerine git! çağrısında bulundu.