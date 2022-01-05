Özyiğit'ten sert "adalet müşaviri" çıkışı! "TC'deki iktidar elçilik aracılığı ile KKTC'de paralel yapılandı!"

İşte TDP genel Başkanı Lefkoşa Milletvekili Cemal Özyiğit'in açıklaması;

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne ilk kez atadığı “adalet müşaviri” konusu haklı olarak büyük bir kesimi rahatsız ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kendi temsilciliğine herhangi bir memur atama hakkı elbette ki vardır!

Normal şartlarda bu kimseyi rahatsız etmez, etmemeli. Bizim de yurtdışındaki temsilciliklerimizde farklı konularda memurlarımız atanmaktadır.

Sorun; TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin bürokratlarının çalışma prensibidir. Sorun; Türkiye’deki iktidarın elçilik vasıtasıyla KKTC’de bir “paralel yapılanma” kurmuş olmasıdır.

Sorun; Recep Tayyip Erdoğan’ın : “KKTC Anayasa Mahkemesi Başkanı bu yanlıştan dönmelidir, aksi takdirde atacağımız adımlar farklı olacak” açıklamasından sonra adaya ilk kez adalet müşaviri atanmasıdır.

Bu adımların masum olduğunu düşünmemek lazım. Türkiye’yi bugün ekonomik çıkmaza sürükleyen neo-liberal politikaların adamızda uygulanmasına her zaman karşı geldik, bu karşı duruşu sokakta da, mecliste de, hükümette de sürdürdük.

Türkiye hükümetlerinin ekonomik mali dayatmalarla, tehditlerle yargı bağımsızlığına müdahale etme çabalarını görüyor, Türkiye’de yargıya yapılan müdahalelerin trajik sonuçlarını yaşayarak gözlemliyoruz.

Bunların benzerlerinin bu topraklarda da yaşanmasına sessiz kalmayacağız.

Sokakta da, Meclis’te de, Hükümette de sesimizi yükselteceğiz. Bu gücü de, desteği de halkımızın desteğine dayandıracağız.

Kıbrıs Türk halkının vijdanının sesi olacağız.

Bu mücadelenin Türkiye’de de yürütülen Türkiye’nin aydınlık yüzü ile de dayanışma içinde olmaktan geri duymayacağız.