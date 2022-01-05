  • BIST 2.005,29
  • Altın 790.31513
  • Dolar 13.5952
  • Euro 15.4073
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAYılbaşı Gecesi için Sağlıklı Beslenme Tüyoları

Özyiğit'ten sert "adalet müşaviri" çıkışı! "TC'deki iktidar elçilik aracılığı ile KKTC'de paralel yapılandı!"

» »
Özyiğit'ten sert "adalet müşaviri" çıkışı! "TC'deki iktidar elçilik aracılığı ile KKTC'de paralel yapılandı!"
Özyiğit'ten sert "adalet müşaviri" çıkışı! "TC'deki iktidar elçilik aracılığı ile KKTC'de paralel yapılandı!"

İşte TDP genel Başkanı Lefkoşa Milletvekili Cemal Özyiğit'in açıklaması;

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne ilk kez atadığı “adalet müşaviri” konusu haklı olarak büyük bir kesimi rahatsız ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kendi temsilciliğine herhangi bir memur atama hakkı elbette ki vardır!

Normal şartlarda bu kimseyi rahatsız etmez, etmemeli. Bizim de yurtdışındaki temsilciliklerimizde farklı konularda memurlarımız atanmaktadır.

Sorun; TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin bürokratlarının çalışma prensibidir.

Sorun; Türkiye’deki iktidarın elçilik vasıtasıyla KKTC’de bir “paralel yapılanma” kurmuş olmasıdır.

 

Sorun; Recep Tayyip Erdoğan’ın : “KKTC Anayasa Mahkemesi Başkanı bu yanlıştan dönmelidir, aksi takdirde atacağımız adımlar farklı olacak” açıklamasından sonra adaya ilk kez adalet müşaviri atanmasıdır.

Bu adımların masum olduğunu düşünmemek lazım. Türkiye’yi bugün ekonomik çıkmaza sürükleyen neo-liberal politikaların adamızda uygulanmasına her zaman karşı geldik, bu karşı duruşu sokakta da, mecliste de, hükümette de sürdürdük.

Türkiye hükümetlerinin ekonomik mali dayatmalarla, tehditlerle yargı bağımsızlığına müdahale etme çabalarını görüyor, Türkiye’de yargıya yapılan müdahalelerin trajik sonuçlarını yaşayarak gözlemliyoruz.

Bunların benzerlerinin bu topraklarda da yaşanmasına sessiz kalmayacağız.

Sokakta da, Meclis’te de, Hükümette de sesimizi yükselteceğiz. Bu gücü de, desteği de halkımızın desteğine dayandıracağız.

Kıbrıs Türk halkının vijdanının sesi olacağız.

Bu mücadelenin Türkiye’de de yürütülen Türkiye’nin aydınlık yüzü ile de dayanışma içinde olmaktan geri duymayacağız.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KITSAB: Turizmi Gözden Çıkarmışsanız Açıkça Söyleyiniz05 Ocak 2022 Çarşamba 17:53
  • Üreticilere Duyuru: Askı Listeleri Köylerde Askıya Alınmış Bulunmaktadır05 Ocak 2022 Çarşamba 17:26
  • Haksen’den Çağlayan Çocuk Yuvası Annelerine Plaket05 Ocak 2022 Çarşamba 16:35
  • Maliye Bakanı Oğuz, KKTC Toplumsal Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneğini Kabul Etti05 Ocak 2022 Çarşamba 16:21
  • Edek'e Göre Kıbrıslı Rumlar KKTC’deki Bankalarda Hesap Açıyor05 Ocak 2022 Çarşamba 16:02
  • Kıbrıs Türk Postaları 58 Yaşında05 Ocak 2022 Çarşamba 15:59
  • 469 Tl Üzerinde Borcu Olanların Elektrikleri Yarın Kesilecek05 Ocak 2022 Çarşamba 15:24
  • Maliye Bakanlığı, Toplamda 1 Milyar, 319 Milyon, 685 Bin TL'lik Ödeme Yaptı.05 Ocak 2022 Çarşamba 15:19
  • Kazakistan’da sular durulmuyor: Belediye binası yakınında silah sesleri05 Ocak 2022 Çarşamba 14:01
  • KTTB: Güncel Tedavi ve Aşılar Bizim İnsanımızın Da Hakkıdır!05 Ocak 2022 Çarşamba 13:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti