Özyiğit'ten Taçoy'a para geldi mi Türkiye'den?

Özyiğit'ten Taçouy'a para geldi mi Türkiye'den?
Bir iki güne geleceğini açıkladınız sayın Taçoy para geldi mi? Demek ki gelmedi uzun süre de gelmeyeceği ortada.
Sayın Başbakan üst gelir gruplarından sadece ricacı oluyor.
Özyiğit'ten Taçouy'a para geldi mi Türkiye'den?
Bir iki güne geleceğini açıkladınız sayın Taçoy para geldi mi? Demek ki gelmedi uzun süre de gelmeyeceği ortada.
Sayın Başbakan üst gelir gruplarından sadece ricacı oluyor.
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