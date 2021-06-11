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Özyiğit'ten Tatar'a: Yalan ve Kara Propaganda Arıyorsa, Cumhurbaşkanlığı Seçimi Dönemi Yaşananlara Baksın

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"Emin olsun ki bulmakta hiç de  zorlanmayacak, hem de kendisine fazlasıyla tanıdık gelecek!"
Özyiğit'ten Tatar'a: Yalan ve Kara Propaganda Arıyorsa, Cumhurbaşkanlığı Seçimi Dönemi Yaşananlara Baksın

TDP resmi sosyal medya hesabından yaptığım paylaşımda Genel Başkan Cemal Özyiğit'in ifadelerine yer verildi:

 

Sn. Tatar’ın  'tanımam' dediği suç örgütü üyesi kişinin babası fahri temsilci çıktı. Bu da doğal olarak haberleştirildi. 

Cumhurbaşkanlığı bu yayınları ‘yalan ve iftiralara dayalı kara propaganda’ olarak nitelendirdi. 

Sn. Tatar yalan ve kara  propaganda arıyorsa Cumhurbaşkanlığı seçim dönemi yaşananlara baksın. Emin olsun ki bulmakta hiç de  zorlanmayacak, hem de kendisine fazlasıyla tanıdık gelecek!

Kaynak istiyorsa  onu da gösterelim.  Müdahalelerle ilgili önceki gün yayınlanan raporu okusun yeter!

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