Özyiğit'ten Tatar'a: Yalan ve Kara Propaganda Arıyorsa, Cumhurbaşkanlığı Seçimi Dönemi Yaşananlara Baksın

"Emin olsun ki bulmakta hiç de zorlanmayacak, hem de kendisine fazlasıyla tanıdık gelecek!"

TDP resmi sosyal medya hesabından yaptığım paylaşımda Genel Başkan Cemal Özyiğit'in ifadelerine yer verildi:

Sn. Tatar’ın 'tanımam' dediği suç örgütü üyesi kişinin babası fahri temsilci çıktı. Bu da doğal olarak haberleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı bu yayınları ‘yalan ve iftiralara dayalı kara propaganda’ olarak nitelendirdi.

Sn. Tatar yalan ve kara propaganda arıyorsa Cumhurbaşkanlığı seçim dönemi yaşananlara baksın. Emin olsun ki bulmakta hiç de zorlanmayacak, hem de kendisine fazlasıyla tanıdık gelecek!

Kaynak istiyorsa onu da gösterelim. Müdahalelerle ilgili önceki gün yayınlanan raporu okusun yeter!