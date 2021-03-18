Özyiğit:Ülkemizde sosyal demokrat mücadelenin 45. Yılı kutlu olsun

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit sosyal medya hesabından paylaştı

18 Mart denince akla, hiç kuşkusuz M.K.Atatürk önderliğinde işgal kuvvetlerine karşı direnişin simgesi olan Çanakkale Zaferi gelir. Ancak bizim için başka bir anlamı daha vardır. O da ülkemizde 'sosyal demokratların örgütlü olarak yola çıkışının 45. Yılı olmasıdır. Gün oldu hükümete gelişimiz engellendi. Gün geldi 'halkımızın yararına olmayan dayatmalara' karşı çıktımız için hükümetteki varlığımız sorgulandı. Türlü badireler atlattık, fakat asla yılmadık. Gelinen aşamada, ülke gerçekleri ışığında evrensel sosyal demokrat değerlere sahip çıkarak, irademize dört elle sarılarak, federal çözüm, laik-demokratik bir düzen, üretken emekten yana, her türlü ayrımcılığa karşı, kendi ayakları üzerinde duran ve kendi kendini yöneten bir toplum olma mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir. Ülkemizde sosyal demokrat mücadelenin 45. Yılı kutlu olsun.