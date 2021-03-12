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Pablo Escobar'ı öldürmesi için kiralanan İskoç paralı askerin hikayesi

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1989 yılında Peter McAleese adında bir İskoç'un liderliğindeki bir grup kiralık asker, dünyanın en tehlikeli adamını öldürme talimatıyla onun "suç imparatorluğuna" yollandı.
Pablo Escobar'ı öldürmesi için kiralanan İskoç paralı askerin hikayesi

1989 yılında Peter McAleese adında bir İskoç'un liderliğindeki bir grup kiralık asker, dünyanın en tehlikeli adamını öldürme talimatıyla onun "suç imparatorluğuna" yollandı.

Kolombiya'daki Medellin uyuşturucu kartelinin lideri Pablo Escobar, aynı zamanda dünyanın gelmiş geçmiş en zengin haydutlarından biriydi.

Dünyanın en büyük kokain üreticisi ve dağıtımcısıydı ve o yıllarda dünya kokain ticaretinin yüzde 80'ini kontrol ediyordu.

İngiltere ordusunun özel komando birliği SAS'ın eski bir mensubu olan McAleese ise, Escobar'ı yok etmesi için rakip uyuşturucu karteli tarafından kiralanmıştı.

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