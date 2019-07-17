Pablo Escobar’ın oğlu hapis cezası alan Pucca’yı takibe aldı

Kamuoyunda 'Pucca' olarak bilinen ve Pablo Escobar hakkında attığı bir tweet sebebiyle uyuşturucuya özendirme suçundan 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 666 lira para cezasına çarptırılan Pınar Karagöz, dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Escobar’ın oğlu Juan Pablo Escobar Henao'nun kendisini takip etmeye başladığını duyurdu.

Geçen hafta çektiği videoda gözyaşları içinde aldığı hapis cezasını açıklayan Pucca, Instagram’ın hikaye kısmında, şunları yazdı: “Escobar’ın oğlu beni takip etmeye başladı. Oha!”