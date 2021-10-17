  • BIST 1.409,560
  • Altın 526,14
  • Dolar 9,2050
  • Euro 10,6650
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

Pablo Escobar'ın su aygırları kısırlaştırıldı

» »
Escobar'ın bir zamanlar Afrika'dan getirttiği iki su aygırından üreyen 24 su aygırı kısırlaştırıldı. Yetkililer, bölgedeki su aygırı popülasyonunun, yerel hayvan çeşitliliği açısından tehlikeli olduğunu belirtiyor.
Pablo Escobar'ın su aygırları kısırlaştırıldı

Bir dönem dünyanın en büyük uyuşturucu baronu olan ve 1993'de ülkesi Kolombiya'nın Medellin kentinde polis tarafından öldürülen Pablo Escobar'ın Afrika'dan getirerek çiftliğinde beslediği iki su aygırından üreyen 24 su aygırı kısırlaştırıldı.

Kolombiya'da faal olan çevre koruma örgütü Cornare, su aygırlarının kontrolsüz bir biçimde çoğalmasının önüne geçmek için böyle bir uygulamaya gidildiğini duyurdu. Toplamda sayıları 80'e yaklaşan su aygırlarının, Afrika kıtası dışında bir arada yaşayan en kalabalık su aygırı topluluğu olduğu belirtiliyor.

"Kendilerine ait olmayan bir ekosistemde bulunmaları, bölgeye has hayvan çeşitliliğinin buradan uzaklaşmasına neden oluyor" diyen Cornare'den David Echeverri, su aygırlarının zaman zaman balıkçılık yapan insanlara da saldırdığını ifade etti. Bu sebepten dolayı kısırlaştırma kararı aldıklarını belirten Cornare, gerek dişi gerekse erkeklerde etkili olan Gonacon isimli bir ilacın, atılan oklarla hayvanlara enjekte edildiğini bildirdi. Bölgedeki su aygırlarından 11'i de daha önce geleneksel yöntemlerle kısırlaştırılmıştı. 

Kokainden gelen para ile kurulan özel hayvanat bahçesi

1980'li yıllarda kokain ticaretinden elde ettiği servetle dünyanın en zengin insanları arasına giren Pablo Escobar, parasının bir kısmını dünyanın dört tarafından getirdiği yabani hayvanlara harcamıştı.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın yaklaşık 400 kilometre kuzeybatısında yer alan "Hacienda Nápoles" isimli çiftliğinin etrafında yaşayan ve üreyen, aralarında zürafa, zebra, kanguru gibi türlerin de bulunduğu hayvanların, su aygırları dışında tamamı, çiftliğin Escobar'ın elinden çıkmasının ardından satılmıştı.

Escobar'ın öldürülmesinin ardından uzun bir süre geleceği tartışılan "Hacienda Nápoles", günümüzde turistler tarafından büyük ilgi gösterilen özel bir hayvanat bahçesine dönüştürülmüş durumda.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fuat Oktay: "Arkasına sığındıklarına güvenerek şımarıklık yapmaya çalışmasınlar"17 Ekim 2021 Pazar 09:23
  • UBP Girne'de 82 oy farkla seçimi kazanan Bülent Kutay oldu16 Ekim 2021 Cumartesi 19:44
  • Tatar:1571'den beri Kıbrıs'ta Türklük mücadelesi veriyoruz16 Ekim 2021 Cumartesi 18:59
  • 115 pozitif vakaya rastlandı16 Ekim 2021 Cumartesi 18:34
  • Nami: UBP’nin tek başına iktidar olması imkânsız16 Ekim 2021 Cumartesi 17:28
  • “Ortaklarımızdan birisini görevden almam gerekecekti, istifayı sundum”16 Ekim 2021 Cumartesi 17:22
  • Hasan Taçoy: Yerli havayolu şirketinin hayata geçirilmesi önceliğim arasında16 Ekim 2021 Cumartesi 17:17
  • TDP 7. Kurultayı.. İşte bölge bölge TDP Parti Meclisi'ne seçilenler16 Ekim 2021 Cumartesi 17:05
  • TDP 7. Kurultayı yapılıyor.. Özyiğit Başkanlığa tek aday16 Ekim 2021 Cumartesi 16:42
  • Mahkum yakınları eylemde! Sevdiklerimizi Cezaevinde Covid-19'a kurban vermek istemiyoruz!16 Ekim 2021 Cumartesi 15:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti