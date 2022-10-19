  • BIST 3.886,49
  • Altın 976.722
  • Dolar 18.5871
  • Euro 18.1775
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAAzerbaycan AB'ye gaz akışını ikiye katlayacak

Pahalılığı önlemek için fiyatları denetleyin!

» »
Pahalılığı önlemek için fiyatları denetleyin!
Pahalılığı önlemek için fiyatları denetleyin!

Tüketiciler Derneği, hükümeti, pahalılığı önlemek için piyasa ve fiyat denetimlerini yoğunlaştırmaya çağırdı.

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Ekonomi ve Enerji Bakanlığında emekli olan şube amirlerinin yerine atama yapılmadığını, bunun da daha etkin denetim için umut vermediğini belirtti.

Işık, “Derneğimiz Ekonomi ve Enerji Bakanlığının acil olarak kadrolarını basiretli ve yetenekli bürokratlar ile takviye etmesi için çağrı yapmaktadır” dedi.

Hasan Yılmaz Işık, bazı ithalatçıların ürünlerine yüzde 30, marketlerin ise yüzde 20’ye varan komisyon yansıttığını, söz konusu komisyonun yüzde 10 ile sınırlanması gerektiğini kaydetti.

Işık ayrıca, piyasada besi etinin yüzde 70’inin inek eti olduğunu, ancak besi etinin neredeyse tamamının dana eti fiyatından, 250 TL/Kg’den fiyatlandırıldığını da iddia etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güzlyurt'taki kurşunlamada yeni tutuklamalar!19 Ekim 2022 Çarşamba 15:13
  • Çavuşoğlu: Biz sizin işinizden olmamanız için direniyoruz19 Ekim 2022 Çarşamba 15:12
  • YKP,BKP,TDP-TKP Vatandaşlıkları mahkemeye taşıdı19 Ekim 2022 Çarşamba 11:59
  • 50 Gündür ödenmeyen hademelerin eylemleri devam ediyor...19 Ekim 2022 Çarşamba 11:52
  • Bloomberg: Türkiye kısa mesafeli balistik füze denemesi yaptı19 Ekim 2022 Çarşamba 11:38
  • Sahte resmi evrak düzenleme, tedavüle sürme ve başkasının kimliğine bürünme19 Ekim 2022 Çarşamba 11:15
  • Girne'de 23 yaşında evinde ölü bulundu19 Ekim 2022 Çarşamba 11:10
  • CTP'den bir vekil başkan adayı daha! Yeniboğaziçi Başkanı adayı Çolakoğlu19 Ekim 2022 Çarşamba 11:07
  • Kıskaç operasyonunda 4 tutuklu19 Ekim 2022 Çarşamba 10:27
  • Özersay: Çoklu tarifeyi kaldırmak hataydı19 Ekim 2022 Çarşamba 10:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti