Pahalılığı önlemek için fiyatları denetleyin!

Tüketiciler Derneği, hükümeti, pahalılığı önlemek için piyasa ve fiyat denetimlerini yoğunlaştırmaya çağırdı.

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Ekonomi ve Enerji Bakanlığında emekli olan şube amirlerinin yerine atama yapılmadığını, bunun da daha etkin denetim için umut vermediğini belirtti.

Işık, “Derneğimiz Ekonomi ve Enerji Bakanlığının acil olarak kadrolarını basiretli ve yetenekli bürokratlar ile takviye etmesi için çağrı yapmaktadır” dedi.

Hasan Yılmaz Işık, bazı ithalatçıların ürünlerine yüzde 30, marketlerin ise yüzde 20’ye varan komisyon yansıttığını, söz konusu komisyonun yüzde 10 ile sınırlanması gerektiğini kaydetti.

Işık ayrıca, piyasada besi etinin yüzde 70’inin inek eti olduğunu, ancak besi etinin neredeyse tamamının dana eti fiyatından, 250 TL/Kg’den fiyatlandırıldığını da iddia etti.