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Paint'in sınırlarını zorlayarak 87 yaşında fenomen oldu

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Sosyal medya Microsoft Paint'i kullanarak kartpostalları aratmayan sonuçlar elde eden 87 yaşındaki kadını konuşuyor.
Paint'in sınırlarını zorlayarak 87 yaşında fenomen oldu

Microsoft'un Paint programı ile ilginç neticeler elde eden Concha García Zaera bu aralar İspanya'nın en çok konuşulan kişilerinden biri. 

İspanya'nın Valencia şehrinde yaşayan Concha García Zaera isimli kadın Paint ile çizdiği olağan üstü resimlerle görenleri adeta büyülüyor. 

Kocası hastalandıktan sonra, onunla ilgilenmek için çok sık dışarı çıkamayan kadın, çocuklarının ona aldığı bilgisayar yardımıyla Paint programına merak saldı. 

Torunlarından birinin tavsiyesi üzerine çalışmalarını Instagram'da paylaşmaya başlayan kadının 100 binden fazla takipçisi var. 

Eşinin ona verdiği kartpostallardan ilham alan Zaera, detaylı bir resim için ortalama 2 hafta harcıyor. 

İşte 87 yaşındaki kullanıcının Instagram'da ilgi çeken paylaşımlarından bazıları...

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