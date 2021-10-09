Pakdemirli: ‘Fast food’ yerine günde bir elma tüketin

Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şunları söyledi:

* Elma, insanın beslenmesinde önemli. İngilizlerin bir atasözü var. Türkçesi şu; ‘Günde 1 elma evden doktoru uzakta tutar.’ Aslında meyve ve meyvelere karşı olan gençlerimizin de ilgisini artırmamız lazım ki, bu paketli ürünlerden çok meyveyi tüketmemiz, sağlığımız açısından da son derece önemli diye düşünüyorum.

* Türkiye’de 170 bin hektar alanda 4,5 milyon ton elma üretiliyor. 2002 yılından bu yana elma üretim alanlarında yüzde 15 artış olmasına rağmen, üretimimiz yüzde 95 artmış durumda. Bu tabi ki yapılan Ar-Ge faaliyetlerinin, doğru ekim-dikim metotlarının sayesinde elde ettiğimiz rakamdır. 2021 tahminimiz, 4 milyon 260 bin ton elmamız olacak.

* İnşallah ürünümüz bu sene bol ve bereketli. Karaman, ağaç sayısı bakımından Türkiye’de ikinci sırada ama hedefi Isparta’yı geçmek. Onlara başarılar diliyoruz. Dünyada dekarında bin 670 kilo civarında verim alınıyor. Türkiye’de bin 750 kilolar civarında.

* Dekara veririmiz, biraz önce de söylediğim gibi, son 19 yılda yüzde 70’in üzerinde bir artışımız var. Dünya elma üretiminde, Türkiye üçüncü sırada. 2002’de 15 bin ton elma ihraç ederken, 2020’de 13 misli artışla 211 bin ton elma ihracatımız var.

* 111 milyon dolar parasal değerle, 2021 yılında da 2020’den ilk 8 ayda daha fazla ihraç yaparak 118 milyon dolarlık ihracata imza atılmış oldu. Gençlerimize fast food yerine günde 1 elma, obez olma diyoruz. Bunun çok ciddi önemi var, çikolata ve diğer ürünleri tüketeceğimize günde 1 elma tüketerek sağlıklı kalırız. DHA