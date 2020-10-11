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Pakdemirli: Hatay'daki yangınlar kontrol altında, ciddi kasıt şüphesi var

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da dün başlayan ve 3 ilçeye yayılan orman yangınlarının 33 saat sonra tam olarak kontrol altına alındığını açıkladı.
Pakdemirli: Hatay'daki yangınlar kontrol altında, ciddi kasıt şüphesi var

Bakan Pakdemirli, çok ciddi kasıt şüphelerinin de ortaya çıktığını belirterek ''4 şüpheli gözaltında. 2'si savcılık tarafından serbest bırakıldı, 2'siyle ilgili de işlem yapılacak'' dedi.

Bakan Pakdemirli, orman yangınının etkili olduğu Hatay’ın Belen, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yaptı.

Dün saat 10.15’te başlayan yangına, ekiplerin 10.20’de müdahale ettiğini belirten Pakdemirli, 5 helikopter, 188 arazöz, 25 iş makinesi ve 750 personelin yangınla savaştığını kaydetti.

Meteorolojik şartların yangınla mücadelede, aleyhte olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, yüzde 18 nem ve 35 derece sıcaklıkla birlikte 70 kilometreyi aşan rüzgarın zorluk yarattığını anlattı.Yangına müdahale eden bir uçağın arıza yaptığını belirten Bakan Pakdemirli, Nergizlik, Müftüler, Karahüseyinli Mahalleleri ile Belen ilçe merkezinin yangında zarar gördüğünü, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından gerekli yardımların yapılacağını aktardı.

'4 şüpheli gözaltına alındı'

Ev, iş yeri, araçlar, fabrikalar ve tarlalar ile hayvanların yangında zarar gördüğünü hatırlatan Bakan Pakdemirli, çok ciddi kasıt şüphelerinin de ortaya çıktığını dile getirdi.Pakdemirli, "Bununla ilgili Valiliğimiz çok yönlü soruşturma yürütüyor. 4 şüpheli gözaltında. 2’si savcılık tarafından serbest bırakıldı, 2’siyle ilgili de işlem yapılacak. İnsansız Hava Aracı (İHA) dünden beri süreci kontrol etmemizde büyük fayda sağlıyor. Şu an itibarıyla yangın tam anlamıyla kontrol altında. İhbarlar son derece önemli. İnsansız orman kuleleri gibi birçok teknolojiyi kullanıyoruz ama Alo 177’yi hatırlatmış olalım. Çok speküle edilir bir konu daha var. Ormanlar anayasayla korunduğu için ormanların imara açılması, madene, turizme tahsis edilmesi söz konusu değildir. Orman alanları daraltılamaz. Vatandaşlarımızın buna kulak asmamasını rica ediyorum" dedi.

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