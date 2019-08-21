Pakdemirli: İzmir'de orman yangını kontrol altında, Kasım ayında dikim rekoru deneyeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Karabağlar'daki orman yangınının kontrol altında olduğunu söyledi. Bakan Pakdemirli, Kasım ayında "3 milyon fidan dikerek Guinness rekorlar kitabına gireceğiz." dedi.

Pakdemirli zaman zaman parlamalar olsa da Karabağlar'daki yangının söndürme faaliyetlerinin neredeyse sonlanmış olduğunu kaydetti. Bakan saha soğutma çalışmalarına geçileceğini belirtti.

NO COMMENT | "Türk Hava Kurumu'nun elindeki 6 uçaktan üçünün motoru yok. Şu anda Türkiye'de orman yangınlarına müdahale edecek bir uçak filosu bulunmuyor."



Tarım ve Orman Bakanı İzmir'deki yangınlara karşı neden uçak kullanılmadığını açıkladı



▶️ https://t.co/hAc5LVgbhn pic.twitter.com/pca14eBxHA — euronews Türkçe (@euronews_tr) August 21, 2019

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir'deki orman yangınlarına ilişkin Tekketepe yangın gözetleme istasyonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

'Yanan orman alanlarını imara açmak Anayasa'ya aykırı'

Pakdemirli, Anayasa'nın 169'uncu maddesine vurgu yaparak yanan orman alanlarının imara konu edilemeyeceğini ifade etti.

Orman Bakanı, "Anayasa'nın 169. maddesi şunu der, 'Orman alanları imara konu edilemez'. Nokta. Anayasa ile korunan alanlardır. Yine 169. madde şunu der, 'burası yanıyorsa tekrar ağaçlandıracaksın.' Bunun başka açıklaması başka bir şeyi yok ama bunların üzerinden siyasi rant üretmeye çalışmayı kesinlikle doğru bulmuyorum. Yani devlet ormanları imara konu edilemez." şeklinde konuştu.

Pakdemirli: Guinness rekorlar kitabına gireceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Kasım ayında İzmir, Muğla, Fethiye ile beraber çeşitli bölgelerde aynı anda 3 milyon fidan dikerek Guinness rekorlar kitabına girme projesi olduğunu ifade etti. Ak Partili Bakan, "11 Kasım saat 11.00'de tüm vatandaşlarımızı Guinness rekorlar kitabına girmek üzere açıklayacağımız illerde fidan dikimine davet ediyorum." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı: Yangın fırsatçıları var

Bekir Pakdemirli Karabağlar yangınını siyasal ve kişisel ranta çevirmek isteyenler olduğunu söyleyerek "Üzülerek görüyorum ki yangın fırsatçıları var, bunların bir kısmına ben klavye silahşorleri diyorum." ifadelerini kullandı.