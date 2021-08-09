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Pakdemirli: Muğla'daki beş yangın sürüyor

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Türkiye'deki yangınların son durumu hakkında bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 47 ilde çıkan 240 yangından 235'inin söndürüldüğünü, Muğla'daki beş yangının ise sürdüğünü açıkladı.
Pakdemirli: Muğla'daki beş yangın sürüyor

Türkiye'deki yangınların son durumu hakkında bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 47 ilde çıkan 240 yangından 235'inin söndürüldüğünü, Muğla'daki beş yangının ise sürdüğünü açıkladı.

Türkiye'de yangınlarla mücadelede on üçüncü güne girilirken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son duruma ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Twitter hesabından kamuoyuna bilgi veren Pakdemirli, 47 ilde çıkan 240 yangından 235'inin kontrol altına alındığını, Muğla'daki beş yangını söndürmek için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Pakdemirli'nin verdiği bilgilere göre, Muğla'nın Köyceğiz, Yatağan, Milas, Kavaklıdere ve Karaköy ilçelerinde yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara 15 uçak, 61 helikopter, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 850 arazöz, 150 iş makinesi ile 5 bin 250 personel katılıyor.

"Ormanlarımızı yapılaşmaya açmayacağız"

Yangın bölgelerini ziyaret eden Adalat Bakanı Abdulhamit Gül ise yanan alanların yapılaşmaya açılmayasının söz konusu olmadığını söyledi. Bakan Gül, "Açıkça söyleyeyim orada yanan kaç ağacımız varsa, biz orayı yeşillendireceğiz, eski hale getireceğiz, asla ama asla oraya hiçbir yapılaşmaya, hiçbir imara, orman dışı hiçbir amaca kullandırtmayacağız. Bu bizim anayasanın amir hükmü, emredici hükmü, hem bizim doğaya olan saygımız hem kendi inancımız ve bu konuda ki yaklaşımımız budur" dedi. Gül, yanan ağaçların bulunduğu bölgelerin "hiçbir şekilde farklı bir amaçla kullanılmayacağını" ifade etti.

Manavgat yangınının bilançosu: En az 60 bin hektar orman yok oldu

Yangın söndürme çalışmaları devam ederken yangının bilançosu da netleşmeye başladı. Teknik ölçümlerin devam ettiği yangınlarda ilk belirlemelere göre Manavgat yangınında 60 bin hektarlık alanın kül olduğu belirtildi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya'nın 1 milyon 146 bin hektar orman arazine sahip olduğunu belirterek, "Bunun 500 bin hektara yangını verimsiz, yani makilik alanlardan oluşuyor. 600 bin hektarın üstünde ise verimli ormanımız var. Tahminlere göre 60 bin hektar civarındaki verimli ormanlarımız yandı. Çünkü en verimli ormanlar Manavgat bölgesindeydi" dedi.

Orman dışındaki yerleşim alanlarında yanan evler, ahırlar, depolar, işyerleri ve köylülere ait sera, bahçe, tarla, küçükbaş, büyükbaş ve kanatlı hayvanlarla ilgili tam bir hesaplama yaptıklarını açıklayan Çetin, bu hesaplamaya göre bölgede en az 1 milyar TL'lik ekonomik kaybın söz konusu olduğunu belirtti.

Uzmanların tahminlerine göre, Türkiye'de yangınlarda kül olan toplam orman alanı 100 bin hektarı aştı.

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