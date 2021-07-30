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Pakdemirli: Yangınlara 3 Uçakla Müdahalemiz Sürüyor

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TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Şu anda aktif yangınlarda iyiye gidiş var," diyerek devam eden 14 yangın olduğunu ve müdahalenin sürdüğünü duyurdu.
Pakdemirli: Yangınlara 3 Uçakla Müdahalemiz Sürüyor

TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Şu anda aktif yangınlarda iyiye gidiş var," diyerek devam eden 14 yangın olduğunu ve müdahalenin sürdüğünü duyurdu.

Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ülkeyi sarsan yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da eşlik ettiği Pakdemirli, "Şu anda aktif yangınlarda iyiye gidiş var. 71 orman yangınından 57'si kontrol altına alındı, devam eden 14 yangına müdahale sürüyor," dedi.

Pakdemirli, "3 uçak, 9 İHA, insansız helikopter, 1 su tankı, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi ve 4 bin personelle yangınla mücadele ediyoruz. Marmaris'teki yangında ufak hasarlar var. Yerleşim yerlerini tehdit etmiyor, denize doğru ilerleyen bir yangın var," ifadelerini kullandı.

Sabotaj şüpheleriyle ilgili de konuşan Pakdemirli, ""Yangınların sebebiyle ilgili adli merciler, kolluk kuvvetleri araştırmalarını sürdürüyor. Önemli bulgulara rastlandığında açıklama yapılır." dedi.

Pakdemirli açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Kanada'da Temmuz ayında 1 milyon 250 bin hektar alan yandı. Geçen yıl Türkiye'de yanan alanların toplamı 20 bin hektardır. Rusya'da Temmuz'da bir milyon hektarın üzerinde alan yandı. ABD'de devam eden yangınlar var. Avustralya'da 6 ay boyunca yangınlar, vurulmak durumunda kalan hayvanları hepimiz hatırlıyoruz. Bu işin gelişmişlikle alakası yok. Organizasyonla alakası ar. Dünyanın en başarılı bir kaç teşkilatından biriyiz.

İmar kanunları bellidir. Turizmle ilgili tesis yapılacaksa bunun şekil ve şartları bellidir. Ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur. Lütfen bu konuyu istismar etmeyelim.

Zarar gören vatandaşlarımızın Bağkur, SGK, ziraat, Tarım Kredi ve TARSİM borçlarının, kredi borçlarının ertelenmesini sağlıyor olacağız.

"YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞIMIZ YOK"

Kayıplarla ilgili bakanlığımız önemli destek sağlayacağız. 15 TIR kadar yardım dağıtacağız bugün ve yarın dağıtıyor olacağız. 50 kadar teknik personelle hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Teşkilatımızın moralini yükseltme günüdür bugün. İstismar edilmesi teşkilatımızın moralini bozabilir. Bugünler milli birlik günleridir.

THK ile problemimiz yok, olmaz da. Elindeki uçakla ilgili problem, uçabilecek kapasitede değil, uçsa da performans verecek kapasitede değil. Türkiye'nin coğrafyasına göre helikopter seçildi. THK'nın uçakları uçabilecek kapasitede değil, hala antikacı dükkanı gibi 1960'lardan kalma uçakları kullanalım tarzı açıklamalar yapılıyor.

Envanterimizde yangın söndürme uçağı yok. İhaleye çıkıyoruz."

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