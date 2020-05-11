“Paket Servis Ve Yerinde Teslim” Başladı

Koronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde 14 Mart’tan beri kapalı olan ülke genelindeki restoranlar, kafeler, pastaneler, tatlıcılar, kebap, döner, pide, pizza gibi fast-food yapan yerler, büfeler ve sandviççiler, bu sabahtan itibaren paket servis ve yerinde teslim hizmetine başladı.

Sadece çalışanları COVİD 19 testi yaptıran ve test sonuçları negatif olan iş yerleri çalışabilecek. Hizmetler sadece “mekandan al git” ve “paket servis” şeklinde olacak. Müşteriye mekanda hizmet verilmeyecek.

Covid 19 mücadelesinde uyulması gereken kurallar hakkında çalışanları eğitim de alan restoran ve benzeri yerlerin bazıları hizmete vermeye başlarken; bazıları da mekanlarında temizlik ve hazırlık çalışmaları yapıyor.