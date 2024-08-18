Paket servisçileri Limasol’da protesto yürüyüşü düzenledi

Paket servisçileri/kuryeler dün öğle saatlerinde Limasol’da işlerini yaparken sıklıkla saldırıya uğramalarını, şiddet görmelerini ve gasp edilmelerini protesto ettiler, koruma istediler.
Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, protesto yürüyüşünde özellikle geceleri saldırıya uğradıklarından şikayet eden paket servisçiler “adalet istiyoruz” sloganı attı.
Rum polisinden, saldırıların sıklıkla yaşandığı noktalarda güvenlik önlemlerinin artırılmasını isteyen protestocular saldırganların hedeflerinin paket servisçilerin/kuryelerin paraları ve taşıdıkları değerli emtia olduğuna vurgu yaptılar.
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