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Paket servisler 11 Mayıs'ta kısmi olarak açılacak

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Paket servisler 11 Mayıs'ta kısmi olarak açılacak
Paket servisler 11 Mayıs'ta kısmi olarak açılacak

Koronavirüs salgını nedeni ile getirilen kısıtlamaların, kademeli olarak açılması gündemi ile saat 11.50 sıralarında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. 

Toplantı, yaklaşık 6 buçuk saat sürdü. 

Toplantı çıkışı, hükümet sözcüsü Kudret Özersay, yasakların tarihlerine ilişkin kararların ardından, hangi sektörlerin açılacağı, hangilerinin kapalı kalacağı yönündeki değerlendirmeleri de aktardı. 

Özersay ayrıca, açılacak olan sektörlerin ve uyması gereken kuralların, yarın Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından açıklanacağını da ifade etti. 

Özersay, şöyle konuştu: 

Hangi sektörlerin açılacağı, hangilerinin kapalı kalacağı yönünde değerlendirmeler yapıldı. 

4 Mayıs'tan itibaren kapalı kalmaya devam edecek olan sektörlerin normalde 15 Mayıs'a kadar kapalı olması yönünde kararımız var. Ancak bu, şu demek değil. 15 Mayıs tarihine geldiğinde, bu kapalı sektörler açılacak diye bir şey söz konusu değil. O tarih gelindiğinde değerlendirme yapılacak. 

4 Mayıs'tan itibaren çalışacak yerlerin sürekli açık kalmasıyla ilgili de kesin bir şey söylemek mümkün değil. 4 Mayıs'ın öncesinde de biz Bakanlar Kurulu olarak kararımızı revize edebiliriz, kimse şaşırmasın. 

Açık olacak olan yerlere, şartlara bağlı olarak yeni yerler de eklenebilir. 

15 Mayıs tarihine kadar kapalı olacak işletmeler: 

Turizm sektörü, otel, casino ve benzeri yerler kapalı olacak. Bütün eğlence yerleri kapalı olacak. Piknik alanları kapalı olmayı sürdürecek. Toplu ulaşım yasak olmaya devam edecek. Düğün salonları kapalı olaca, gece kulüpleri, bet ofisleri kapalı olacak. Berberler, kuaförler kapalı olmayı sürdürecek. Pazar yerleri kapalı olmaya devam edecek. Çocuk oyun alanları kapalı olacak. Sergi yerleri, kütüphaneler de kapalı olacak. Restoranlar, pastaneler, kafeler ve büfeler de 15 Mayıs'a kadar kapalı olacak. 

Ancak resotran, pastane, kafe ve büfeler, 11 Mayıs tarihine kadar Sağlık Bakanlığı ile istişare ederk, çalışanlara gerekli testleri yaptırmaları halinde eve servis ya da yerinden alma hizmetini başlatabilecekler. Ancak bu testleri yapmaları şartıyla. Kısmi olarak açık olabilecekler. 

Açık olacak ve çalışmaya başlayacak olan yerlerde, ekonomi bakanlığının belirlediği ve kamuoyu ile yarın paylaşılacak belli başlı kriter ve kurallar olacak. Örneğin dükkanlara giren müşterilerin kayıtları tutulacak, hijyen kurallarına uyulacak, mesafe kurallarına uyulacak, kronik rahatsızlığı olan kişilerin çalıştırılmaması, asansörü tek kişinin kullanması gibi uzun bir kriterler listesi olacak. Bu kurallara uymayan ve açık olan işeltmeler doğrudan kapatılacak. Bunu Çalışma Bakanlığı denetleyecek. Belediyelerle doğrudan işbirliğinde denetlenecek. 

Açık olan işeltmelerle ilgili genel bir çalışma saati prensibi belirlenmiş durumda. En geç 19'a kadar açık olacaklar. Açılma meselesi 4 Mayıs'ta başlayacak. 15 Mayıs'tan itibaren yeni bir duruma gidebiliriz. 

 

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