  • BIST 9810.56
  • Altın 2654.417
  • Dolar 33.5584
  • Euro 36.6792
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 33 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKA2024 Paris Olimpiyat Oyunları sona erdi

Paketçilerin kavgası hastanede bitti

» »
Limasol’da bir kurye şirketinde çalışan Pakistan uyruklu iki kişi arasındaki kavga hastanede bitti.
Paketçilerin kavgası hastanede bitti

Alithia ve diğer gazeteler, Limasol’da bir kurye şirketinde çalışan 22 ve 32 yaşlarındaki iki Pakistan uyruklu şahsın aralarında çıkan kavga sonucu yaralandıklarını yazdılar.

Gazete, görgü tanıklarının, şahısların birbirlerine sandalye ve bıçakla saldırdıklarını, şahısların birinin başından diğerinin ise elinden yaralandığını belirtirken, hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından tutuklandıklarını aktardı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Limasol'daki çifte cinayette ikinci kurbanın kimliği belirlendi09 Ağustos 2024 Cuma 16:42
  • Hristodulidis: Kıbrıs’taki Fiili durum bizim için seçenek değil09 Ağustos 2024 Cuma 13:39
  • Rum Merkezi Cezaevi'nde tuvalet problemi AİHM'e gidebilir09 Ağustos 2024 Cuma 13:17
  • Yer Limasol... Evinin önünde maskeli kişilerin saldırısına uğradı!07 Ağustos 2024 Çarşamba 12:21
  • Güney Kıbrıs’ta 3 aylık bebeğin ölümüyle ilgili annesi de tutuklandı!05 Ağustos 2024 Pazartesi 13:42
  • Hayatını kaybeden bebeğin babasının ardından annesi de tutuklandı05 Ağustos 2024 Pazartesi 11:38
  • KKTC’den geçirildiği iddia edilen tütün ürünlerine el konuldu03 Ağustos 2024 Cumartesi 15:19
  • Güney Kıbrıs’ta kayıtlı işsiz sayısı 21 bin kişiye ulaştı02 Ağustos 2024 Cuma 14:04
  • Yer Güney Lefkoşa: Apartman dairesinde ceset bulundu!02 Ağustos 2024 Cuma 12:38
  • Güney Kıbrıs ile BM arasında yeni bir sığınmacı krizi02 Ağustos 2024 Cuma 12:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti