Pakistan Ankara Büyükelçiliği Pakistanlı vatandaşları için KKTC'ye geliyor .,

İşte Pakistan Ankara Büyükelçiliği'nin açıklaması;

Embassy’s Consular Team will be undertaking a 3 days visit to Turkish Republic of Northern Cyprus from 11-13 July 2021. Available slots for community interaction are as follows:

12July: 5-8 pm,Lefkosa

13July: 6-9 pm,Girne

Venue of community interaction will be conveyed shortly.