Pakistan Ankara Büyükelçiliği Pakistanlı vatandaşları için KKTC'ye geliyor .,
İşte Pakistan Ankara Büyükelçiliği'nin açıklaması;
Embassy’s Consular Team will be undertaking a 3 days visit to Turkish Republic of Northern Cyprus from 11-13 July 2021. Available slots for community interaction are as follows:— Pakistan Embassy Turkey (@PakinTurkey) July 10, 2021
12July: 5-8 pm,Lefkosa
13July: 6-9 pm,Girne
Venue of community interaction will be conveyed shortly.
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