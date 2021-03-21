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Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

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Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Covid-19 testi pozitif çıktı
Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

İmran Han'ın Ulusal Sağlık Hizmetleri'ndeki özel asistanı Faysal Sultan, Han'ın evinde kendini karantinaya aldığını bildirdi.

Pakistan Başbakanlık Ofisi, yaptığı açıklamayla Han'ın testinin pozitif çıktığını doğruladı.

Han'ın siyasi iletişim danışmanı Şahbaz Gill, Han'da görülen semptomların ağır olmadığını, Han'ın hafif öksürük ve hafif ateşle evinde dinlendiğini açıkladı.

Han, iki gün önce, koronavirüse karşı Çin'de geliştirilen Sinopharm aşısının ilk dozunu almıştı.

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