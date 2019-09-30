  • BIST 105.346
  • Altın 269,619
  • Dolar 5,6458
  • Euro 6,1518
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Pakistan Başbakanı: Keşmirlileri destekleyerek cihat yapıyoruz ve Allah'ı mutlu ediyoruz

» »
Düşman kardeşler Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim, paylaşamadıkları Keşmir'in Hindistan'da kalan bölümünde özerkliğin kaldırılmasıyla tavan yaparken, Pakistan Başbakanı İmran Han Keşmir için cihat yaptıklarından söz etti.
Pakistan Başbakanı: Keşmirlileri destekleyerek cihat yapıyoruz ve Allah'ı mutlu ediyoruz

Geçen hafta New York'taki BM Genel Kurulu toplantılarına katılan ve kürsüden dünya liderlerine hitabında Keşmir'e odaklanan Başbakan İmran Han, Pakistan'a dönüşünde ayağının tozuyla Keşmir için cihat 'ilan etti'. 

 

'DÜNYA NE DERSE DESİN'

Havaalanında kendisini karşılayan bakanlarla partililere seslenen İmran Han, 'Hindistan ordusunun işgal ettiği bölgede 8 milyon Keşmirliyi rehin aldığını' öne sürdü.

Dünya Keşmirlilerin yanında olsun ya da olmasın, kendilerinin Keşmirlilerin yanında duracağını söyleyen Han, şöyle devam etti:

"Keşmirlilerin yanında durmak cihattır. Bunu yapıyoruz, çünkü Allah'ın bizimle mutlu olmasını istiyoruz."

'KEŞMİRLİLER BİZDEN MEDET UMARKEN'

 

"Bu öyle bir mücadele ki, zamanlar kötüyse cesaretinizi kaybetmemelisiniz. Keşmirliler sizden medet umarken hayal kırıklığına uğramış halde durmayın. Pakistan halkı yanlarında durursa Keşmirliler kazanacak."

Pakistan Başbakanı, cuma günü BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, tanınan 15 dakikalık süreyi kat be kat aşıp 50 dakika kürsüden inmemişti.

Konuşmasının yarısını Keşmir'e ayıran Han, ikisi de nükleer silah sahibi olan Hindistan ile Pakistan arasında çatışma çıkması halinde bunun kendi sınırlarının ötesinde sonuçları olacağı uyarısını yapmıştı.

Han, Hindistan'a Keşmir'deki 'insanlıkdışı sokağa çıkma yasağını kaldırması, tüm siyasi tutuklularla mahkumları serbest bırakması, özerkliği yeniden tesis etmesi' çağrısında bulunmuştu. 

 

Pakistan liderinin "Keşmir nasıl karşılık verecek, sokağa çıkacak" gibi laflar ettiği BM konuşmasının ardından, bölge başkenti Srinagar'da 24 saatte 23 gösteri düzenlenmişti. 

Han'dan önce kürsüye gelen Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise "Biz dünyaya savaş değil, Buddha'nın barış mesajını vermiş bir ülkeyiz" iddiasında bulunmuştu.

Hindistan, başkanlık kararnamesi sonucunda 5 Ağustos'ta anayasasından 370. maddeyi çıkartarak Cammu-Keşmir bölgesinin özel statüsünü iptal etmişti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi: Hindistan savaş açarsa Pakistan bu savaşa girer23 Eylül 2019 Pazartesi 17:00
  • Uygur Türkleri olduğu düşünülen kişilerin gözleri bağlı ve ayakları zincirli görüntüleri tepki topladı23 Eylül 2019 Pazartesi 15:59
  • Hong Kong'da tansiyon yüksek22 Eylül 2019 Pazar 19:49
  • Hong Kong'da göstericiler hükümet binasından indirdikleri Çin bayrağını yaktı21 Eylül 2019 Cumartesi 19:37
  • Seri katilin kim olduğunu 33 yıl sonra DNA testi sayesinde buldular20 Eylül 2019 Cuma 22:49
  • Hong Kong'da polisten protestoculara 'gerçek mühimmat kullanabiliriz' uyarısı16 Eylül 2019 Pazartesi 21:12
  • Hong Kong'da göstericiler İngiltere'den destek istedi15 Eylül 2019 Pazar 21:31
  • Hindistan'da fidan ekili alanda otlayan keçiler gözaltına alındı13 Eylül 2019 Cuma 17:53
  • Hindistan sağlık bakanı: İlaç ve kanser tedavisi için ‘inek çişi’ üzerinde çalışıyoruz09 Eylül 2019 Pazartesi 21:16
  • Pakistanlı Bakanı konuşma yaparken elektrik çarptı (Video)31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti