Pakistan 'da doktor ve sağlık çalışanları gözaltına alındı

Pakistan'ın Ketta kentinde, hükümetin kendilerine yeterince koruyucu malzeme vermemesini protesto eden doktor ve sağlık çalışanları gözaltına alındı.

Reuters en az 30 sağlık çalışanının gözaltına alındığını duyurdu.

Görgü tanıklarının ifadesine göre polis, eyalet kabinesinin toplantı yaptığı yere yürümek isteyen doktor ve sağlık çalışanlarına coplarla mühadele etti.

Doktorlar yerel hükümeti, sağlık çalışanlarının güvenliğini koruyamamakla eleştiriyor, hükümetse koronavirüslü hastalarla ilgilenen doktorlara yeterli maske ve koruyucu malzeme gönderildiğini iddia ediyor.

Başkenti Ketta olan Belucistan'da koronavirüslü hastalarla doğrudan ilgilenmeyen 10'dan fazla doktorda virüs tespit edildiği belirtiliyor.

Geçen haftalar boyunca ülkenin başka bölgelerinde de yeterli koruma malzemesi olmadığı gerekçesiyle greve giden sağlık çalışanları olmuştu.

Pakistan'da şu ana kadar 3 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

3 bin 700'den fazla vakanın olduğu Pakistan'da 53 kişi de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.