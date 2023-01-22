Pakistan Dışişleri Bakanı: KKTC'nin haklı davasını her zaman destekledik

Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılmak üzere geldiği İsviçre'nin Davos kasabasında, AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Zerdari, son dönemde küresel anlamda sıkıntılı bir ekonomik durumun yaşandığını, özellikle Koronavirüsn ekonomik sonuçlarının da etkili olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE HER ZAMAN YANIMIZDA"

Türkiye'nin her zaman Pakistan'a destek olduğunu söyleyen Zerdari, "Pakistan halkı olarak ne zaman zor durumda olsak, Türk kardeşlerimizin bizi destekleyeceğine güveniyoruz. Muson yağmurları ve sellerin büyük darbesiyle karşı karşıya olduğumuzda Türkiye ve Türk insanı bize destek oldu, insani yardım konusunda destek oldular. Bu nedenle sadece Türk hükümetine değil, Türk halkına da minnettarız." dedi.

Zerdari, Türkiye ile her alanda olduğu gibi askeri alanda da işbirliklerinin sürdüğünü belirterek, bu konuda ilişkileri geliştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

"KKTC'Yİ HAKLI DAVASINDA HER ZAMAN DESTEKLEDİK"

Bakan Zerdari, "KKTC'yi haklı davasında her zaman destekledik. KKTC'li yetkililerle Birleşmiş Milletler (BM) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) gibi platformlarda görüşme fırsatım oldu. Başkanlık ettiğim İİT toplantısında, KKTC'li bakan bir konuşma yaptı. Bu şekilde görüşmelerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.