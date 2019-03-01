Pakistan, ele geçirilen hava kuvvetleri pilotunu Hindistan'a iade etti -CANLI YAYIN

Başbakan İmran Han'ın vaadini yerine getiren Pakistan, bu hafta iki ülke arasındaki hava saldırısında yakalanan ve yakalanan bir Hintli pilotu teslim etti.
Pilot, Kanat Komutanı Abhinandan Varthaman, doğu Pakistan kenti Lahor'dan yola çıkan askeri bir konvoyda sınır kapısına taşındı.
Yakalanan pilotu ağırlamak için sınırın Hint tarafında Attari-Wagah yakınındaki tezahürat kalabalıkları toplandı. Hindistan'ın ulusal bayrağını sallayan ve kocaman bir çiçek çelengi tutan sakinler yolun başındaydı.
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