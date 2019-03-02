  • BIST 103.267
  • Altın 223,513
  • Dolar 5,3756
  • Euro 6,1210
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Pakistan-Hindistan sınırında karşılıklı ateş açıldı: 4 Pakistanlı ve 3 Hintli hayatını kaybetti

» »
Ölenlerin arasında askerlerin yanı sıra siviller de bulunuyor
Pakistan-Hindistan sınırında karşılıklı ateş açıldı: 4 Pakistanlı ve 3 Hintli hayatını kaybetti

Hindistan ve Pakistan'ın Keşmir'deki Kontrol Hattında karşılıklı ateş açması sonucu 4 Pakistanlı ve 3 Hintlinin hayatının kaybettiği, 2 Pakistanlının yaralandığı bildirildi.

Pakistan ordu sözcülüğünün basına yaptığı bilgilendirmede, Hint askerlerinin ağır silahlarla Nakiyal, Tattapani ve Jandrot bölgelerinde sivilleri hedef aldığı belirtilerek, Hint askerlerinin ağır silahlarla ateş açtığı kaydedildi.

Açıklamada, 2 Pakistanlı askerin ve 2 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi. İki sivilin de yaralandığı belirtilen açıklamada çok sayıda evin hasar gördüğü ifade edildi.

Hint yetkililer de Pakistan'ın açtığı ateş sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Hindistan-Pakistan gerilimi

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan kapattığı hava sahasını kısmen açtığını duyururken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, taraflara itidal telkin ederek, gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukrayna’da başkanlık seçimleri öncesi yolsuzluk iddiaları01 Mart 2019 Cuma 12:39
  • Sarhoş Rus denizci, Güney Kore'deki köprüyü deldi01 Mart 2019 Cuma 12:39
  • Pakistan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısını 'Hindistan' sebebiyle boykot edecek01 Mart 2019 Cuma 12:38
  • Hindistan uçakları Pakistan'da boş araziyi mi bombaladı?01 Mart 2019 Cuma 12:32
  • Pakistan'dan Hindistan'a "İyi niyet göstergesi"01 Mart 2019 Cuma 10:29
  • Ceyş-i Muhammed: Pakistan ile Hindistan geriliminin odağındaki cihatçı örgüt28 Şubat 2019 Perşembe 18:21
  • Pakistan'a ait bir F-16, sınırda Hindistan tarafından düşürüldü.28 Şubat 2019 Perşembe 16:54
  • Vietnam'daki Kuzey Kore- ABD zirvesinde ilk gün: Kim ilk kez Batılı bir gazetecinin sorusunu yanıtladı28 Şubat 2019 Perşembe 09:23
  • Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı27 Şubat 2019 Çarşamba 22:16
  • Pakistan ve Hindistan arasında çatışmalar sürüyor27 Şubat 2019 Çarşamba 20:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti