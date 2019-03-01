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Pakistan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısını 'Hindistan' sebebiyle boykot edecek

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Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına 'Hindistan'ın katılımı' sebebiyle katılmayacaklarını duyurdu.
Pakistan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısını 'Hindistan' sebebiyle boykot edecek

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı 46. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına Hindistan'ın katılımı sebebiyle katılmayacaklarını ve boykot edeceklerini duyurdu.

Kureşi ayrıca Pakistan'ın elindeki Hintli pilotun bugün Hindistan'a teslim edileceğini açıkladı. Pakistan Başbakanı İmran Han, 'barış jesti' olarak esir Hintli pilotu serbest bırakacaklarını söylemişti.

Pakistan, hava sahasının Hindistan tarafından ihlal edilmesinin ardından Hindistan'a ait bir uçağı düşürmüş, uçağın pilotu Hindistan ordusu tarafından esir alınmıştı.

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