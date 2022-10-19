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Pakistan, Rusya’dan yakıt almaya hazır olduğunu açıkladı

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NDTV’nin haberine göre, yeni atanan Bakan Dar, ABD’ye yaptığı resmi ziyaret esnasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Pakistan, Rusya’dan yakıt almaya hazır olduğunu açıkladı

Washington’da kaldığı 4 gün boyunca uluslararası finans kuruluşlarının başkanları, ABD, Suudi Arabistan ve diğer ülkelerin yetkilileriyle 58 görüşme yaptığını aktaran Dar, ülkesinin Hindistan’a sağlanan oranda Rusya’dan yakıt almaya hazır olduğunu belirtti.

Bakan Dar, Batı’nın, sellerin yol açtığı sorunlarla yüzleşen Pakistan’ın indirimli yakıtı ithal etmesini sorun etmeyeceğini kaydetti.


Rusya’dan buğday satın almayı da planlıyor

Ülke genelinde selden ağır şekilde etkilenen Pakistan, Ukrayna’daki savaş nedeniyle yaptırımların etkilediği Rusya’dan buğday satın almayı planlıyor.

Pakistan’ın Moskova Büyükelçisi Şefket Ali Han, TASS haber ajansına verdiği röportajda, “Rusya’dan buğday tedarik etmek istiyoruz.” ifadesini kullanarak bu çerçevede görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

Ali Han, Rusya’yı uzun vadeli ve istikrarlı bir ortak olarak gördüklerini söyledi.

Buğday tedariki ve yakıtla ilgili görüşmeler, ABD Başkanı Joe Biden’ın Pakistan hakkındaki sözleri üzerine geldi.

Biden’ın bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Pakistan’ı “uyumsuz nükleer silahlara sahip dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri” olarak nitelendirmişti.

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