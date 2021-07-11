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Pakistan vatandaşları kuzey Kıbrıs'taki karantina koşullarından şikayetçi!

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Pakistan vatandaşları kuzey Kıbrıs'taki karantina koşullarından şikayetçi!
Pakistan vatandaşları kuzey Kıbrıs'taki karantina koşullarından şikayetçi!

Pakistan vatandaşları kuzey Kıbrıs'taki karantina koşullarından şikayetçi!

Pakistan Ankara Büyükelçiliği kuzey Kıbrıs'taki Pakistan vatandaşlarının sorunlarını dinlemek için 3 günlük kuzey Kıbrıs ziyareti düzenliyor.

Pakistan vatandaşları Pakistan Ankara Büyükelçilği'nden kuzey Kıbrıs'ta uygulanan karantina kurallarının sona edilmesini talep ediyor.

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