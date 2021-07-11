Pakistan vatandaşları kuzey Kıbrıs'taki karantina koşullarından şikayetçi!
Pakistan Ankara Büyükelçiliği kuzey Kıbrıs'taki Pakistan vatandaşlarının sorunlarını dinlemek için 3 günlük kuzey Kıbrıs ziyareti düzenliyor.
Pakistan vatandaşları Pakistan Ankara Büyükelçilği'nden kuzey Kıbrıs'ta uygulanan karantina kurallarının sona edilmesini talep ediyor.
Pakistan Ankara Büyükelçiliği Pakistanlı vatandaşları için KKTC'ye geliyor https://t.co/DLN4rQklVs #SonDakika #Kıbrıs #KKTC pic.twitter.com/OTY1TlwnRY— Kıbrıs Detay Haber (@kibrisdetay) July 11, 2021
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