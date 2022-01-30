  • BIST 1.983,18
  • Altın 769.03395
  • Dolar 13.4872
  • Euro 15.0544
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

Pakistan Ve Japonya' da Kovid-19 Salgını Etkisini Sürdürüyor

» »
Pakistan Ve Japonya' da Kovid-19 Salgını Etkisini Sürdürüyor
Pakistan Ve Japonya' da Kovid-19 Salgını Etkisini Sürdürüyor

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 963 vaka tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 410 bin 33'e yükseldi.

Virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 27 artışla 29 bin 219'a, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 276 bin 719'a çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 174 milyon 85 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

JAPONYA

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 78 bin 128 artarak 2 milyon 683 bin 648'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 31 artışla 18 bin 780'e yükseldi.

Son bir günde 177 bin 172 kişiye virüs testi yapılırken, 44 bin 517 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 767 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Olası Bir Savaş Konusunda Panik Yapılmamasını İstedi29 Ocak 2022 Cumartesi 02:00
  • NATO: Ukrayna'ya Muharip Birlik Konuşlandırmayı Planlamıyoruz28 Ocak 2022 Cuma 21:50
  • NATO: Rusya Çatışmayı Seçerse Ona da Hazırız28 Ocak 2022 Cuma 19:58
  • Rusya: ABD' nin Yeni Yaptırımları İkili İlişkileri Bozacak28 Ocak 2022 Cuma 18:18
  • Çin, BM Heyetinin Sincan Ziyaretine İzin Verdi28 Ocak 2022 Cuma 17:28
  • Rusya’ da 8 Gündür Covid-19 Rekoru Kırılıyor28 Ocak 2022 Cuma 16:30
  • Kuzey Kore yeni füze denemeleri yaptığını doğruladı28 Ocak 2022 Cuma 14:29
  • Lavrov: Nasıl hareket edileceğine Putin karar verecek28 Ocak 2022 Cuma 14:01
  • Ukrayna krizi: ABD, 'Rusya Ukrayna'ya saldırırsa Kuzey Akım 2 boru hattı engellenecek' dedi27 Ocak 2022 Perşembe 22:36
  • Suudi Arabistan, Kararnameyle Kuruluş Tarihini 1932'den 1727'ye Çekti27 Ocak 2022 Perşembe 21:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti