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Pakistan'a '285 kişiyi Türkiye'ye iade etmeyin' çağrısı

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Pakistan'a '285 kişiyi Türkiye'ye iade etmeyin' çağrısı
Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Pakistan'daki üyesi olan Pakistan İnsan Hakları Komisyonu (HRCP), ülkedeki 285 Türkiye vatandaşının iade edilmemesi çağrısında bulundu.

Dün yapılan ortak açıklamada, iadesi istenen kişilerin Pakistan'daki Pak-Turk okullarında çalışan öğretmenler ve onların aileleri olduğu belirtildi.

FIDH Başkanı Dimitris Chritopolous, "Pakistan hükümetinin bir Türk ailesini sınır dışı etmesi son uyarı oldu. Pakistan hükümeti ülkedeki 285 kişiyi Türkiye'ye iade etmemeli ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeli" dedi.

HRPCP Başkanı Mehdi Hasan ise "Pakistan Türk hükümetini yatıştırmak için uluslararası yükümlülüklerini göz ardı etti. Bu yaklaşım bir an önce değişmeli" ifadelerini kullandı.

Pakistan'daki Pak-Turk okullarının Gülen cemaatiyle ilişkili olduğu iddia ediliyor.

Pak-Turk yetkilileri ise "hiçbir siyasi ve dini kuruluşla bağlantıları olmadığını" söylüyor.

Açıklama, Pak-Turk okullarının başkanı Mesut Kaçmaz'ın 27 Eylül 2017'de Pakistan polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra eşi ve iki çocuğuyla birlikte 14 Ekim günü Türkiye'ye iade edilmesinin ardından geldi.

FIDH, Türkiye'nin aileyi almak için Pakistan'a özel bir uçak gönderdiği ve ailenin Türkiye'ye gidişi sonrası gözaltında tutulduğunu belirtti.

İnsan Hakları Federasyonu, Pakistan Dışişleri Bakanı Khawaja Asıf'ın Ekim ayında ABD ziyareti sırasında verdiği "Türk aileler yalnızca Pakistan mahkemeleri ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) kendilerine verdiği koruma sonalandıktan sonra iade edilebilir" sözüne rağmen Kaçmaz ailesinin iade edildiğini vurguladı ve kararı kınadı.

Pakistan hükümetinin 20 Kasım 2016'da aldığı Pak-Turk öğretmenleri ve ailelerini Türkiye'ye iade etme kararı, ülkedeki mahkemeler tarafından durdurulmuş, ardından BMMYK bu kişilerin Türkiye'ye dönmesi durumunda özgürlüklerinden ve hatta yaşamlarından olabilecekleri gerekçesiyle ülkedeki Türklere özel mülteci statüsü vermişti.

FIDH'e göre bu statünün geçerliliği 11 Ekim 2018'e kadar uzatılmış olsa da ülkedeki Türkler başka sorunlarla da karşı karşıya.

Bu süreçte doğan 85 çocuğun pasaportu bulunmuyor, bazı kişilerin pasaportlarının süresi doldu ve bir kişi de Türk vatandaşlığından çıkarıldı.

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH), 120 ülkeden 184 insan hakları örgütünün bir araya gelerek oluşturduğu bir federasyon.

Örgütün Türkiye'deki üyeleri ise İnsan Hakları Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı.

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