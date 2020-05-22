Pakistan'da 107 yolcu taşıyan uçak yerleşim alanına düştü...

Pakistan'da Lahor'dan Karaçi'ye giden Pakistan Uluslararası Havayolları uçağı yerleşim bölgesine düştü. Havayolu firması sözcüsü uçakta 99 yolcu ve 8 mürettebat olduğunu söyledi. Pakistan medyasında yayınlanan haberde, uçağın pilotunun kuleye, “Doğrudan ilerliyoruz, motoru kaybettik” dediği belirtildi. Tüm yolcuların öldüğü düşünülen uçakta bir kişinin şans eseri sağ kurtulduğu açıklandı.

YERLEŞİM BÖLGESİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Pakistan Uluslararası Havayolları’na (PIA) ait ve Lahor- Karaçi seferi yapan Airbus 320 serisi yolcu uçağı Jinnah Uluslararası Havaalanı'na inmesine 1 dakika kala, ülkenin en büyük şehri olan 20 milyon nüfuslu Karaçi yakınlarında yerleşim bölgesinin üzerine düştü. PIA Sözcüsü Abdul Sattar PK-8303 sefer sayılı uçakta 99 yolcu ve 8 mürettebat olduğunu aktardı. Pakistan ordusu da bölgeye kurtarma ekiplerini gönderdiklerini ve çalışmalara başlayacaklarını duyurdu.

KAZA ALANINA ASKERİ EKİPLERİN GÖNDERİLDİ

Evlerin üzerine düşen yolcu uçağı, bölgede paniğe neden oldu. Pakistan basınına yansıyan haberlerde, kaza alanına askeri ekiplerin gönderildiği belirtilirken, pilotun kazadan hemen önce kule ile bağlantı kurduğu ve birkaç kez teknik arıza olduğunu söylediği, ardından radarda kaybolduğu öne sürüldü.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Pakistan Sağlık ve Nüfus Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, kaza sonrası Karaçi kentindeki tüm hastanelerde acil durum ilan edildiği duyuruldu. Yerel basına göre kaza sonucu 3-4 ev ve park halindeki araçlar hasar gördü. Olayın gerçekleştiği Model Koloni bölgesi yoğun nüfusa sahip.

İNİŞE BİR DAKİKA KALA DÜŞTÜ

Pakistan Uluslararası Havayolları Sözcüsünün açıklamasına göre, uçak inişe bir dakika kala düştü. Yerel basında çıkan haberlere göre, uçak 10-12 yıllıktı ve Çin'den kiralanmıştı. Yerel kaynaklara göre uçak düşmeden önce havada iki kez daire çizdi. Pakistan Hava Yollarının Eski Danışmanı, "Uçak teknik arıza yüzünden iniş yapamadı. Düşüşünden önce havada iki kez daire çizdi" açıklamasında bulundu.

PIA Sözcüsü Abdullah Hafeez, “Şu anda bir şey söylemek için erken. Dualarım ailelerle birlikte. Şeffaf bir şekilde bilgi paylaşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ŞU ANA KADAR 11 ÖLÜ, 6 YARALI HASTANEYE GETİRİLDİ

Uçak kazasına ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık ve Nüfus Refahı İl Sağlık Müdürü Azra Fazal Pechuho, şu anda kazada ölenlerin ve yaralananların sayısının belirlenmesi için erken olduğunu ifade etti. Pechuho, “Hastaneye 11 ölü ve 6 yaralı getirildi. Yaralıların 4’ünün durumu stabil, 2’sinin ise vücudunda yanıklar var” dedi.

DÜŞÜŞ NEDENİ: TEKNİK SORUN

Pakistan Uluslararası Havayolları CEO’su Arshad Malik, uçağın pilotunun kuleye teknik bir arıza olduğunu söylediğini ifade etti. Malik, uçağın iniş yapması planlanan Karaçi Havaalanı’ndaki iki pistin de iniş için hazır olduğunu; ancak pilotun iniş yapmak yerine dolaşmayı tercih ettiği bilgisini paylaştı.



PİLOT İLE KULE ARASINDAKİ SON KONUŞMA: MOTORU KAYBETTİK



Pakistan medyasında yayınlanan haberde, uçağın pilotunun kuleye, “Doğrudan ilerliyoruz, motoru kaybettik” dediği belirtildi. Kulenin, “Gövde üzerine iniş yaptığınızı doğrulayın” talebi üzerine pilot, “Mayday, mayday, mayday, Pakistan 8303” dediği ve kule ile pilot arasındaki bağlantının kesildiği bildirildi.

BANKACI ZAFAR MAHMOOD ŞANS ESERİ KURTULDU

Pakistan’da düşen ve tüm yolcuların öldüğü düşünülen uçakta bir kişinin şans eseri sağ kurtulduğu açıklandı. Sindh eyaleti Başbakanı Murad Ali Shah, bankacı Zafar Mahmood’un düşen uçaktan şans eseri hayatta kaldığını belirterek Mahmood’un sağlık durumuyla yakından ilgilendiğini belirtti.

ÜNLÜ MODEL DE UÇAKTAYDI

Uçağın yolcu listesinin de paylaşılmasıyla düşen uçakta, Pakistanlı ünlü model Zara Abid'in de bulunduğu ortaya çıktı. Ülkenin önde gelen moda tasarımcısı Khadijah Shah sosyal medya hesabından paylaşım yaparak hayatını kaybeden Abid’in çok çalışkan ve harika bir insan olduğunu ifade etti.



‘KURTARABİLDİĞİMİZ KADAR İNSANI KURTARMAYA ÇALIŞIYORUZ’

Sindh Bölge Valisi İmran İsmail, uçağın nüfusun yoğun olduğu bir bölgeye düştüğünü belirtti. İsmail, “Şu anda endişemiz bölgedeki yerleşimlerde yaşayanlar. Tüm kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarına devam ediyor. Kurtarabildiğimiz kadar insanı kurtarmaya çalışıyoruz” dedi.

AIRBUS 320 DAHA ÖNCE DE KAZAYA KARIŞMIŞTI

Airbus 320 tipi yolcu uçağı en son 2016 yılında kazaya karıştı. Paris'ten havalanan Mısır Havayollarına ait yolcu uçağı, Kahire Havalimanına giderken Akdeniz'e düştü. Uçaktaki 66 kişinin hepsi hayatını kaybetti.

RAMAZAN BAYRAMI İÇİN SEYAHAT EDİYORLARDI

The Guardian gazetesi, Pakistanlıların Cuma günü itibariyle Ramazan ayının sonu olması ve Müslümanların Ramazan bayramı için ailelerinin yanına seyahat etmeye başladıklarını da belirtti.