Pakistan'da 110 bin dolara aldığı izinle nadir görülen dağ keçisini öldüren Amerikalı avcıya öfke (VİDEO)

Amerikalı bir avcı, Pakistan'da nesli tükenme tehlikesi altında olan bir yaban keçisini, 110 bin dolara aldığı izinle öldürdü.

Facebook'ta yayımlanan ve hayvanın yavrusunun yanında, 230 metreden vurulma anını ve sonrasındaki kutlamaları gösteren video, Pakistan'da büyük tepkiye neden oldu.

Videoda Bryan Kinsel Harlan adlı avcı, dağlık Gilgit bölgesinde 15 kadar köylünün yardımıyla çıktığı avda, boynuzlarından sürüklediği hayvanla zafer pozu veriyor.

Rehberlerin Harlan'ı sevinç çığlıklarıyla kutladıkları görülüyor.

Sosyal medyada birçok Pakistanlı tarafından "zalimlikle" suçlanan Harlan'ın ülke tarihinde av ruhsatı için en çok para ödeyen kişi olduğu belirtiliyor.